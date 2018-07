Video di Beyoncé e Jay-Z a Milano il 6 luglio tra ricca scaletta | nuovi outfit e la fan

Beyoncè e Jay-Z - concerto Milano/ Stadio San Siro : Video - il palco mobile stupisce tutti! (6 luglio) : Beyoncè e Jay-Z sono pronti a conquistare lo Stadio San Siro con la prima data italiana di Milano che andrà in scena oggi, 6 luglio. Ecco tutte le info utili su biglietti e viabilità(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 23:58:00 GMT)

Beyoncè - imprevisto a Varsavia/ Video - palco si blocca durante il concerto : arriva una scala a pioli! : In Italia è tutto pronto per accogliere Beyoncè ma, a quanto pare, nell'ultimo concerto di Varsavia le cose non sono filate molto lisce per lei e il piccolo incidente è finito su YouTube(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 12:23:00 GMT)

La disavventura di Beyoncé : il palco mobile è guasto - lei scende con la scala Video : Piccola disavventura per Beyoncé a Varsavia , nel finale di uno dei suoi concerti del tour On The Run II insieme a Jay Z. Alla fine della serata, durante il medley, il palco mobile si è infatti ...

Inconveniente per Beyoncé in concerto a Varsavia - si blocca il palco (Video) : necessario un “atterraggio” d’emergenza : Non sono mancati gli inconvenienti per Beyoncé in concerto a Varsavia, per la tappa da tenersi nell'ambito dell'On the Run II Tour. L'artista avrebbe dovuto esibirsi su un palco sopraelevato, ma all'ultimo la struttura non ha collaborato costringendo Bey a una misura d'emergenza per lasciare il soppalco dal quale avrebbe dovuto tenere alcune esibizioni. Nel video circolato in rete nelle ultime ore, notiamo una Beyoncé costretta a percorrere ...

Il nuovo album di Zayn Malik in arrivo - in anteprima la cover di Me - My Self and I di Beyoncé (Video) : Manca poco all'uscita del nuovo album di Zayn Malik, il secondo progetto dell'ex cantante degli One Direction dopo l'esordio con Mind Of Mine nel 2016. Il cantante ha rilasciato ieri alcuni aggiornamenti sul progetto discografico, anticipato nei mesi scorsi dai singoli Let Me e Entertainer. Zayn ha lavorato al nuovo album per diversi mesi, tanto che a marzo dopo la rottura con Gigi Hadid (con cui ora il cantante ha di nuovo una relazione) ha ...

La reazione di Blue Ivy di fronte ai genitori Beyoncé e Jay-Z a letto insieme è esilarante : Video dal tour : L'incubo di ogni bambino si è realizzato anche per lei: la reazione di Blue Ivy di fronte ai genitori Beyoncé e Jay-Z a letto insieme durante un visual del loro On The Run tour II è stata davvero impagabile! Un esilarante susseguirsi di faccine inorridite seguite dal tentativo di nascondersi come se stesse guardando un film dell'orrore: così la primogenita di casa Carter, oggi 6 anni, ha reagito di fronte alle immagini sensuali dei suoi ...

Beyoncé e Jay Z - l'ultimo Video girato in segreto al Louvre : Sono riusciti a girare un video nel museo più famoso del mondo, e completamente in segreto: Beyoncé e Jay Z , non proprio due personaggi che passano inosservati, hanno tirato fuori dal cilindro una ...

Guida a tutte le opere d'arte che compaiono nel Video di Beyoncé e Jay-Z : La zattera della Medusa Realizzato nel 1818-19 da Théodore Géricault , che all'epoca aveva 27 anni, il grande quadro che diventerà l'icona del Romanticismo si ispira a un fatto di cronaca: il ...

A sorpresa il nuovo album di Beyoncé e Jay-Z Everything is Love - amore e fama nei 9 duetti su Tidal (Video) : Queen Bee l'ha fatto ancora: anche il nuovo album Beyoncé e Jay-Z Everything is Love è stato rilasciato a sorpresa senza alcun preavviso, come avvenne col penultimo visual album. "Everything is Love out now": così sabato 16 giugno, con un messaggio dal palco dell'On The Run II a Londra che ha mandato in visibilio il pubblico, il rilascio del nuovo album di Beyoncé e Jay-Z è stato annunciato in contemporanea all'uscita in esclusiva su Tidal, ...

Robbie Williams fa ascoltare una sua canzone alla figlioletta. La bimba : «Metti Beyoncé». Il Video è virale : Robbie Williams posta su Instagram un video esilarante e in poco tempo è boom di like. Nel filmato, il cantante fa ascoltare alla figlioletta Theodore Rose un suo brano. Ma la reazione della bimba ...

Robbie Williams / Video : fa ascoltare una sua canzone alla figlia Theodore Rose - lei preferisce Beyoncé : Robbie Williams fa ascoltare una sua canzone alla figlia Theodore Rose ma lei preferisce Beyoncè. Il cantante, che aprirà i Mondiali di Russia, fa divertire il web(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 22:10:00 GMT)

Svelata la scaletta di Beyoncé e Jay Z per l’On The Run Tour II - Video dal primo concerto a Cardiff con oltre 40 canzoni : La scaletta di Beyoncé e Jay-Z per l'On The Run Tour II è diventata ufficiale quando i coniugi Carter hanno inaugurato la Tournée a Cardiff, nel Regno Unito, con la première del 6 giugno. Il loro nuovo Tour in comune è una mega-produzione che esalta il potere della coppia d'oro dell'R&B mondiale: un palcoscenico mastodontico e mobile che si estende e ruota sul parterre, enormi schermi a rilanciare le performance degli artisti e a mostrare ...