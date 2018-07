VIDEO Chris Froome vola a terra! Che caduta al Tour de France | perde 51” da Vincenzo

VIDEO Bordata di fischi per Chris Froome al Tour de France! Pandemonio alla presentazione delle squadre - pubblico infuriato dopo il caso salbutamolo : Chris Froome è stata accolto con una sonora Bordata di fischi alla presentazione delle squadre che oggi ha preceduto il via del Tour de France previsto per sabato 7 luglio. Il britannico, appena assolto per il caso salbutamolo, non è gradito in territorio transalpino come avevano fatto capire gli organizzatori di ASO quando lo avevano escluso perché “ledeva l’immagine della corsa”, salvo doverlo riammettere dopo la sentenza ...

Dying Light 2 : Chris Avellone paragona lo sviluppo di un VIDEOgioco ad un gioco da tavolo : Senza dubbio i vecchi giochi di ruolo cartacei come Dungeons & Dragons hanno avuto un forte impatto sui videogiochi, il Game designer di Dying Light 2 Chris Avellone (Fallout: New Vegas, Star Wars: Knights of the Old Republic II) ha infatti affermato durante un'intervista che lavorare su un videogioco è un pò come essere un Dungeon Master in un gioco da tavolo.Come riporta Gamasutra, Avellone racconta di come fare il Dungeon Master nelle ...

Chris Cornell - la commovente dedica della figlia Toni/ VIDEO - la cover insieme ad un anno dalla morte : Chris Cornell, la commovente dedica della figlia Toni, online sul profilo ufficiale di Instagram: Video, la cover insieme ad un anno dalla morte e per la festa del papà.(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 17:59:00 GMT)

Chris Cornell - la figlia Tony lo ricorda con un VIDEO commovente : La figlia tredicenne di Chris Cornell, voce di Soundgarden e Audioslave, morto suicida lo scorso anno a 52 anni, ricorda il padre con un commovente video in occasione della festa del papà che negli ...

VIDEO Christian Cueva sbaglia il rigore in Perù-Danimarca! Aladino calcia in curva : Christian Cueva ha sbagliato il rigore che era stato concesso nel recupero del primo tempo di Perù-Danimarca, match valido per i Mondiali 2018. Il ribattezzato Aladino ha calciato in curva dopo una rincorsa rivedibile e così non è riuscito a sbloccare la partita (0-0 all’intervallo). Di seguito il VIDEO del rigore sbagliato da Christian Cueva in Perù-Danimarca. Foto: lev radin / Shutterstock.com Clicca qui per mettere “Mi ...

Christian Di Maggio fa a pezzi il Grande Fratello di Barbara D'Urso VIDEO : Christian Di Maggio ha sferrato un duro attacco alla presentatrice tv partenopea Barbara D'Urso perché a suo dire è una finta perbenista. Il titolare della Alchimy Group International ha fatto a pezzi il Grande Fratello 15, che è ormai giunto alle ultimissime battute finali, durante un'intervista rilasciata a iGossip.it poiché ha puntato tutto sul trash squallido e spudorato. In fin dei conti questa edizione del reality show di Canale 5 è finita ...

Chris Froome : una novità decisiva sulla bici prima dell’impresa al Giro d’Italia VIDEO : La spettacolare fuga solitaria di Chris Froome [Video] nella tappa con Colle delle Finestre, Sestriere e Jafferau del Giro d’Italia è gia' un pezzo di storia del Ciclismo. Con un’impresa d’altri tempi, di coraggio e fantasia, il campione del Team Sky ha ribaltato una corsa che sembrava per lui ormai chiusa, conquistando la tappa, la maglia rosa e iscrivendo il suo nome nel ristretto club dei corridori vincitori di tutti e tre i grandi giri. Tra ...

Maxi Lopez - che goduria! Il calciatore tra Dubai e le Maldive con la sensuale fidanzata Daniela Christiansson [FOTO E VIDEO] : Maxi Lopez vola con la fidanzata modella Daniela Christiansson prima a Dubai e poi alle Maldive, ecco la fantastica vacanza del calciatore argentino Maxi Lopez e Daniela Christiansson si godono una vacanza meravigliosa che ha due mete altrettanto fantastiche. Il calciatore argentino e la sua fidanzata sono volati prima a Dubai, in cui la bellissima Daniela ha festeggiato il suo compleanno e poi alle Maldive in cui i due si stanno godendo il mare ...

L’esibizione di Lauren con Riki e l’omaggio a Sophia Loren con Christian De Sica : VIDEO dalla semifinale : Lauren con Riki ad Amici di Maria De Filippi, nell'esibizione durante la seconda sfida a squadre della semifinale di domenica 27 maggio. Il cantante, vincitore del circuito Canto di Amici lo scorso anno, è tornato nella scuola di Mediaset per esibirsi in Tremo e Dolor De Cabeza. Nella prima prova, la ballerina ha gareggiato contro Irama in duetto con Ornella Vanoni. Per la squadra dei Blu, Lauren si è esibita in un omaggio a Sophia Loren con ...

Giro d’Italia – “Froome vuole fermare tutto” - Viviani va a parlare con Chris e ‘salva’ l’ultima tappa [VIDEO] : Chris Froome vuole accorciare l’ultima tappa del Giro d’Italia a causa delle polemiche legate al tracciato: serve la mediazione di Viviani per evitare che la corsa si fermi L’ultima tappa del Giro d’Italia doveva essere una festa con i ciclisti intenti a ‘sfilare’ sulla passerella conclusiva della corsa in rosa, ma una polemica rischia di rovinare l’ultima tappa. Diversi ciclisti hanno mostrato la loro ...

VIDEO Chris Froome vince il Giro d’Italia! Resiste agli attacchi di Dumoulin sul Cervinia. Gli highlights della ventesima tappa : Chris Froome ha conquistato il Giro d’Italia 2018. Il britannico ha conservato la maglia rosa al termine della ventesima tappa: la Susa-Cervinia, durissima frazione alpina, non ha riservato sorpreso al capitano del Team Sky che così può festeggiare il successo finale. Tom Dumoulin, che doveva rimontare 40”, ha provato un paio di timidi scatti ma l’energia era quasi esaurita nelle gambe. Crisi nera per Thibaut Pinot, sul podio ...

Giro d’Italia - Chris Froome riscrive la storia VIDEO : Quando la corsa sembrava ormai una sfida diretta tra la maglia rosa Simon Yates e il campione uscente Tom Dumoulin, un colpo da fuoriclasse di Chris Froome [Video] ha ribaltato completamente il Giro d’Italia. Il capitano della Sky ha attaccato sul Colle delle Finestre, ad ottanta chilometri dall’arrivo, regalando una pagina di Ciclismo epico, un’impresa che non si vedeva da anni. Yates è andato alla deriva, ma anche Pozzovivo ha pagato carissima ...

VIDEO Chris Froome attacca a 80km - ribalta tutto ed è maglia rosa! Gli highlights della Venaria Reale-Bardonecchia - tappa nella storia del ciclismo : La Venaria Reale-Bardonecchia, diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2018, è entrata di diritto nella storia del ciclismo. Una frazione semplicemente leggendaria che verrà ricordata per l’eternità come la mitologica Cuneo-Pinerolo o l’impresa a Les Deux Alpes di Marco Pantani. Chris Froome ha attaccato in solitaria a 80 chilometri dal traguardo, appena era iniziato lo sterrato del durissimo Colle delle Finestre e si è rivelato ...