Via ai saldi estivi | occasione di ripartenza per il commercio

Via ai saldi - acquisti fino a mezzanotte : A Tirano e Morbegno l'atmosfera sarà inoltre allietata da spettacoli musicali e a Sondrio da momenti di degustazione di vini bianchi valtellinesi; a Bormio avrà luogo, dalle 21 alle 23, la 'Serata ...

SALDI ESTIVI 2018/ Al Via il 7 luglio con sconti tra il 30% e il 40% : I SALDI ESTIVI 2018 sono già cominciati in Sicilia, Basilicata e in provincia di Trento e nel resto d’Italia prenderanno il via domani, sabato 7 luglio(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 12:46:00 GMT)

Saldi estivi al Via - tutte le date e i consigli per evitare i raggiri : Per chi voglia rinnovare il guardaroba è il momento giusto. Ritornano i Saldi estivi: l’appuntamento in quasi tutte le città italiane è fissato per il 7 luglio, come al solito il primo sabato del mese. Solo due Regioni hanno scelto di anticipare il fischio d’inizio: la Sicilia al primo 1 luglio, e la Basilicata al 2. --Fanno eccezione le province autonome di Trento (dove i Saldi sono stati liberalizzati e possono effettuarsi tutto l’anno, previo ...

Al Via dal 7 luglio i saldi in Calabria : 'I saldi - ha detto Klaus Algieri, presidente di Confcommercio Calabria - sono sempre un momento importante per l'economia del paese e della nostra regione. Spingono migliaia di famiglie e di persone ...

Saldi - da sabato al Via in tutta Italia : Super offerte per recuperare un 2018 partito con il piede sbagliato. "Dopo l'anticipo di Sicilia e Campania, sabato 7 luglio prenderanno il via ufficialmente in tutte le regioni Italiane i Saldi ...

Saldi - Codacons : al Via con sconti più pesanti degli ultimi anni : Roma, 5 lug., askanews, - I Saldi estivi 2018 partiranno con gli sconti medi più alti degli ultimi anni. Lo afferma il Codacons che parla di riduzioni medie tra il 30 ed il 40% del prezzo di ...

Confcommercio : Al Via i saldi estivi : Roma – Di seguito un comunicato della Confcommercio. “Le previsioni dell’Ufficio Studi Confcommercio Nazionale e i commenti del Presidente nazionale di Federmoda/Confcommercio Renato Borghi e del Presidente di Federmoda Lazio-Sud Roberto Tammetta. Per questa tornata di saldi, secondo le stime dell’Ufficio Studi della Confcommercio nazionale, ogni famiglia, per l’acquisto di articoli di abbigliamento e calzature in saldo, ...

Al Via i saldi - i commercianti sperano in una ripresa di abbigliamento e calzature : saldi estivi al via. In provincia di Ravenna partiranno sabato 7 luglio, data uniformata sulla maggior parte del territorio nazionale , ad eccezione di Basilicata e Sicilia, grazie alle Regioni, che ...

Saldi : Confcommercio Veneto - al Via il 7 luglio - il caro bollette peserà sulle scelte (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Ritengo necessario – prosegue Gabriel – tassare i grandi portali di vendita, oltre a far rispettare le regole a tutte le realtà che operano nel settore del commercio”. “C’è attesa per questi Saldi estivi, che rappresentano un banco di prova per il dettaglio moda multibr

Saldi : Confcommercio Veneto - al Via il 7 luglio - il caro bollette peserà sulle scelte : Venezia, 2 lug. (AdnKronos) – Al via, da sabato 7 luglio, i Saldi estivi in Veneto. Secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio, ogni famiglia spenderà in media per l’acquisto di articoli di abbigliamento e calzature in saldo poco meno di 230 euro, 98 euro a persona. ‘Su questo dato di previsione, che in Veneto riteniamo sarà inferiore rispetto alla media nazionale, potrebbero però pesare gli aumenti delle ...

Saldi : Confcommercio Veneto - al Via il 7 luglio - il caro bollette peserà sulle scelte (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘Ritengo necessario ‘ prosegue Gabriel ‘ tassare i grandi portali di vendita, oltre a far rispettare le regole a tutte le realtà che operano nel settore del commercio”. ‘C’è attesa per questi Saldi estivi, che rappresentano un banco di prova per il dettaglio moda multibrand. Le previsioni di vendita sono sostanzialmente in linea con quelle dello stesso periodo ...

Saldi estivi al Via - si parte da Sicilia e Basilicata : spesa media di 100 euro a persona : Sono partiti oggi i Saldi estivi in Sicilia, domani l'avvio in Basilicata: per tutte le altre regioni si dovrà aspettare sabato 7 luglio. Confcommercio stima un giro d'affari da 3,5 miliardi di euro con una spesa media a famiglia di 227 euro: una cifra leggermente inferiore ai 100 euro per ogni persona.Continua a leggere

Saldi 2018 - Via in Sicilia e Basilicata. Per le altre regioni si parte il 7 luglio : MILANO - La stagione dei Saldi estivi è ai nastri di partenza. È la Sicilia a cominciare oggi con le vendite a prezzi scontati, seguita domani dalla Basilicata mentre in tutte le altre regioni l'avvio ...

Saldi estivi al Via : si parte in Sicilia - dal 7 ovunque : E, dopo una stagione di consumi non esaltante e nonostante un incipiente 'dittatura del digitale' con il crescere delle vendite online, le previsioni di vendita sono pressoche' in linea con quelle ...