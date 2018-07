Verso la conferma di Martina alla guida del Pd | apriamo una pagina nuova

Brasile - Tite non è tra i colpevoli del crollo : si va Verso la conferma del Ct : Mondiale Russia 2018, Tite potrebbe restare in sella alla panchina del Brasile anche dopo l’eliminazione di ieri per mano del Belgio Nonostante il fallimento ai Mondiali di Russia Mondiale 2018, la Confederazione calcistica brasiliana (CBF) vuole proseguire con Tite come ct verdeoro. “Non c’è nemmeno un dibattito su questo”, ha scritto il quotidiano “Estado de Sao Paulo” citando un membro della direzione ...

Assemblea Pd : Verso conferma di Martina segretario. Renzi : accordi con M5S? Impossibile - è la vecchia destra : Non potremo mai perdonarli di aver trasformato la lotta politica in Italia in una rissa. Avete inquinato le falde della democrazia. C'è una componente di centrosinistra nel M5S? Possono prendere il ...

Assemblea Pd - Maurizio Martina Verso la conferma alla segreteria : Maurizio Martina verso la conferma alla segreteria del Partito democratico. E' questo uno dei punti chiari contenuti nel documento che il partito deve mettere ai voti in Assemblea. Tra gli altri temi ...

Pd - al via l'Assemblea nazionale : Verso la conferma di Martina segretario : ROMA - Un patto tra tutte le anime del partito. Per eleggere come segretario il reggente Maurizio Martina. La successione a Matteo Renzi si compie a quattro mesi dalla sconfitta elettorale. Per ...

Conferma Martina e primarie prima delle europee - Verso intesa nel Pd : Roma, 6 lug., askanews, - Dopo le prese di posizione dei giorni scorsi, è stata una giornata di trattative e contatti frenetici al Nazareno, per cercare un'intesa in vista dell'assemblea del Pd di ...

Conferma Martina e primarie prima delle europee - Verso intesa nel Pd : ... cioè "di elaborazione e di confronto con la società, un'iniziativa politica". Per Cuperlo serve "una fase non lunghissima di confronto ed elaborazione, chiudendo il percorso congressuale prima delle ...

Sup – Thomas Amaduzzi - confermata la traversata Verso Pola il 7 luglio : L’ambassador Xmasters di Stand Up Paddle è pronto! Il 6 luglio raggiungerà in barca Pola e sabato 7 partirà con il suo SUP. L’arrivo a Cattolica è previsto per domenica 8 prima di pranzo dopo ben 134 km di traversata in meno di 20 ore Dopo aver dovuto rinunciare alla data del 30 giugno, ormai ogni dubbio è sciolto. La storica traversata del Mar Adriatico in SUP dell’ambassador Xmasters Thomas Amaduzzi si farà, tra il 7 e l’8 luglio! Le ...

Svezia : Riksbank conferma tassi a -0 - 5% - avvio rialzi Verso fine anno : "L'economia svedese è ancora solida e l'inflazione prossima al target del 2%", spiega Riksbank in una nota ufficiale che nella quale indica che "anche la previsione per il tasso Repo è invariata, con ...

Elezioni Turchia : Erdogan Verso la riconferma con il 53% delle preferenze. L'opposizione parla di brogli : PRIMAPRESS, - ISTAMBUL - Le Elezioni in Turchia vedrebbero il presidente uscente Recep Tayyip Erdogan, con una riconferma che sfiora il 53% e con un tasso di partecipazione di circa il 90%. Intanto c'...

Elezioni in Turchia - il presidente Erdogan Verso la riconferma : l’opposizione denuncia brogli : Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan va verso la riconferma. Stando agli exit poll che si stanno diffondendo in queste ore, Erdogan avrebbe raggiunto oltre il 50 per cento dei consensi sia alle presidenziali sia alle parlamentari. L'opposizione denuncia brogli e sostiene che lo sfidante repubblicano Ince sarebbe in vantaggio.Continua a leggere

Germania-Svezia - Mondiali 2018 : le probabili formazioni. Loew Verso la riconferma dell’undici titolare : Sfida delicatissima nel gruppo F, dove la Germania campione in carica è con le spalle al muro. I tedeschi hanno deluso clamorosamente al debutto con il Messico ed ora non hanno alternative: devono vincere per rimanere in corsa per la qualificazione. Di fronte, però, ci sarà una Svezia arcigna e decisa a dar seguito alla vittoria nel primo incontro. Con già tre punti in tasca, i gialloblu affrontano la sfida in condizioni ideali, potendosi ...

Aquila - in arrivo Fabio Mian Sutton e Hogue Verso la riconferma : Basket RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter Daniele Battistel Invio mail Redattore dello Sport ...

Agenzia delle entrate - il governo Verso la riconferma del renziano Ruffini : Il direttore dell' Agenzia delle entrate potrebbe rimanere al suo posto. Il renzianissimo Ernesto Maria Ruffini infatti sarà con ogni probabilità confermato dal governo giallo-verde in vista della '...

PRIMAVERA. Tare Verso la conferma per Bonacina. E il ritiro : Nonostante la retrocessione in Primavera 2, Tare sarebbe intenzionato a riconfermare il tecnico e per parlarne, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, ci sarà un incontro tra i due che ...