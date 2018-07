Veronica Panarello condannata Davide Stival | “Volevo la verità su Lorys | invece ha

Veronica Panarello - CONDANNA A 30 ANNI : AL SUOCERO "TI AMMAZZO"/ Video - "come fa Davide a sedergli vicino?" : VERONICA PANARELLO al SUOCERO : “Ti ammazzo” Video . Il marito Davide Stival: “Ennesimo show davanti alle telecamere". Confermata la sentenza di 30 ANNI di carcere per la morte di Loris(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 17:21:00 GMT)

Sentenza Veronica Panarello - le lacrime dopo la rabbia : “Come ha fatto mio marito a sedere vicino all’assassino di Lorys?” : L'avvocato di Veronica Panarello racconta a Fanpage.it cosa è successo dopo lo scoppio d'ira della mamma di Lorys alla lettura della Sentenza di condanna a 30 anni. "dopo aver inveito contro il suocero Andrea Stival, seduto in aula al fianco del figlio Davide, Veronica è scoppiata in un pianto dirotto: come fa il mio ex a sedere accanto all'assassino di suo figlio?'.Continua a leggere