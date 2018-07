Vendite 2018 - Le best seller italiane del primo semestre - FOTO GALLERY

Alfa Romeo Giulia e Stelvio : come sono andate le Vendite in Italia da gennaio a giugno 2018 : Inoltre, dopo aver chiuso il mese di giugno con 1192 unità consegnate, lo Sport Utility Vehicle del Biscione, per il sesto mese consecutivo, ha superato in Italia oltre 1000 immatricolazioni mensili. ...

Le Vendite del Samsung Galaxy S9 spingono al ribasso le previsioni del colosso coreano per il 2018 : Pare che nel 2018 Samsung non raggiungerà il suo obiettivo annuale di spedizioni e ciò sarebbe dovuto alle vendite del Samsung Galaxy S9 inferiori al previsto

Le Vendite del Q1 2018 su scala globale sono un duopolio Apple – Samsung : 365 giorni dopo la classifica degli smartphone più venduti al mondo nel primo trimestre dell'anno non è cambiata poi molto, con Samsung ed Apple protagonisti

Xiaomi ha aumentato le Vendite di smartphone dell'88% nel Q1 2018 : Xiaomi non ha fornito il numero esatto di smartphone spediti ma ha confermato di aver registrato una crescita pari all'88% durante i primi tre mesi dell'anno

Estate 2018 : volano le Vendite di gelato - boom per quello vegano : Per l’Estate 2018 è boom per il gelato veg, senza uova e senza latte, con una crescita di consumo del 30%: lo stima l’Osservatorio della Federazione Internazionale Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria (Fipgc) che ha analizzato le tendenze relative alle preferenze e ai consumi di gelato in Italia e nel mondo. Secondo il presidente Fipgc Roberto Lestani “l’aumento delle intolleranze e la diffusione della scelta veg hanno ...

iPhone X domina Vendite globali - ma i conti non tornano e Apple taglierà prezzi per nuovi modelli 2018 : L'iconico iPhone X guida le classifiche di vendite a livello globale ma per Apple i conti nei primi mesi del 2018 non tornano completamente perchè la somma delle vendite dei nuovi modelli non pareggia ...

Lenovo-Motorola inizia male il 2018 : Crollo delle Vendite smartphone : Lenovo-Motorola inizia male il 2018 con il Q1 che segna un Crollo delle vendite smartphone mai registrato prima d’ora con un -21% nel Q1 del 2018 Lenovo non risolleva le sorti di Motorola. Il 2018 inizia male Il duo Lenovo Motorola sembra non fare bene ad entrambi. Infatti dopo l’acquisizione della divisione Mobile di Motorola […]

Swatch : Vendite accelerano - il 2018 sarà un buon anno : Il mondo della finanza - con cui Nick Hayek, analogamente al padre, non ha sempre avuto un rapporto idilliaco: è passata alla storia, per esempio, una sua vertenza con UBS - reagisce bene alla ...