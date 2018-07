Vendita nell’esecuzione forzata e il rinvio dell’incanto

fanpage

(Di sabato 7 luglio 2018) La Cassazione del 28.6.2018 n. 17039 ha affermato che La pubblicità è un requisito indispensabile per laall'incanto. Questo spiega perché se l'incanto non si è potuto tenere nella data fissata, non può trovare applicazione l'art. 82 disp. att. cpc: tale applicazione da un lato nasconde al pubblico lo svolgimento dell'incanto, dall'altro non consente la partecipazione di soggetti che potevano partecipare.