Valeria Imbrogno vince il titolo mondiale di boxe | Dj Fabo era con me

Valeria Imbrogno - fidanzata di Dj Fabo - vince il mondiale di Boxe e gli dedica la vittoria : “Sempre con me” : La fidanzata di Dj Fabo, la 38enne Valeria Imbrogno, è diventata di nuovo campionessa mondiale di Boxe, vincitrice del titolo per la Pace Wbc dei pesi mosca, e ha dedicato la vittoria a Fabiano Antoniani, il suo compagno di vita che ha ottenuto grazie al radicale Marco Cappato il suicidio assistito in Svizzera nel 2017.Continua a leggere

Boxe – Valeria Imbrogno alla cerimonia del peso dei pugili che combatteranno venerdì al Principe di Milano : Valeria Imbrogno, diventata famosa per essere stata la fidanzata di Dj Fabo, giovedì sarà presente alla cerimonia del peso dei pugili presso il Tango Caffè Bar La cerimonia del peso dei pugili che combatteranno venerdì sera al teatro Principe di Milano si terrà giovedì alle 16.00 presso il Tango Caffè Bar in Via Casale 7 a Milano (metropolitana di Porta Genova). Saranno presenti Valeria Imbrogno, Vissia Trovato, Fabio Turchi, Marzio ...