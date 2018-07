Valeria | fidanzata di dj Fabo | diventa campionessa mondiale di boxe E ora può scendere

huffingtonpost

(Di sabato 7 luglio 2018)di, vincitrice del titolo per la Pace Wbc dei pesi mosca. Si è chiusa ieri era con l'ennesima vittoria la carriera nelladiImbrogno, giàitaliana edi dj, morto con il suicidio assistito in Svizzera il 27 febbraio 2017.A ripercorrere la storia di questa 38enne fortissima, che ai colpi della vita ha sempre reagito con coraggio e determinazione, sono Repubblica e il Corriere della Sera oggi in edicola.Scrive Repubblica:, cioè Fox, "nelle mani la dinamite, nella mente la furbizia". E la firma, di uno che non c'è più:, anzi!!, così sta scritto nel grande cartello affacciato sul ring del Teatro Principe.Il Corriere ricorda la sua storia:Nella vita, oltre che pugile ...,è psicologa e psicoterapeuta, specializzata in criminologia e volontaria ...