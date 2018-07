Vaccino Hiv | risposta immunitaria | ora test su più persone Scienziati ottimisti | “Una

Aids : arriva la speranza di un Vaccino preventivo contro l’hiv : Dopo più di 30 anni dall’identificazione del virus dell’immunodeficienza umana (Hiv), gli scienziati stanno ancora lavorando per sviluppare un vaccino preventivo che possa finalmente porre fine all’epidemia che provoca circa due milioni di nuove infezioni ogni anno. A far ben sperare è un nuovo studio, pubblicato su ‘The Lancet’ da un team di ricercatori guidato da Dan Barouch, direttore del Centro per la Virologia ...