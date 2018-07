Vaccini Ora basta solo l' autocertificazione | poi cambio della Legge Lorenzin

Ricomincio da quattro. M5s-Lega lavorano al ritorno al passato sui Vaccini : L'obbligo delle vaccinazioni resta, ma solo per ora. Perché invece "molto presto", come annunciato dal ministro Giulia Grillo, ci sarà un cambio di rotta. Si potrebbe tornare al passato a prima del Decreto Lorenzin che ha inserito l'obbligo di dieci vaccini e non più di quattro. L'attuale titolare del dicastero ha annunciato che già la settimana prossima in Parlamento sarà presentato un progetto di legge, a cui ...

Grillo mette mano a Dl Vaccini - verso norme più attente a minoranze : Roma, 4 lug., askanews, - Il ministro della Salute Giulia Grillo mette mano alla questione più bollente degli ultimi mesi in tema di sanità: l'obbligo di vaccinazioni per l'accesso a scuola. Le norme ...

Vaccini - per l’iscrizione a scuola basterà l’autocertificazione ancora per un anno : Sarebbe questo il contenuto di un provvedimento amministrativo dei ministeri Salute e Istruzione che sarà presentato domani

Vaccini - per iscriversi a scuola l’autocertificazione resta valida ancora un anno : Chi non ha ancora messo in regola i propri figli con i Vaccini potrà attendere ancora un anno e nel frattempo iscriverli in questi giorni ad asilo e materna per l’anno scolastico 2018/2019, presentando una semplice autocertificazione. E’ quanto previsto da una circolare interministeriale Salute-Istruzione che verrà presentata domani in conferenza s...

Vaccini - le coperture salgono. Ma è ancora presto per rinunciare all'obbligo : Tra proroghe e ipotesi di riforma, il governo vuole cambiare la norma sui Vaccini. Ma nonostante le coperture in rialzo, è presto per rinunciare all'obbligo

Vaccini - le coperture salgono. Ma è ancora presto per rinunciare all’obbligo : La ministra della Salute Giulia Grillo – Foto Andrea Di Grazia/LaPresse Eliminare del tutto l’obbligo per i Vaccini. Prorogare la scadenza per la consegna del certificato vaccinale per l’iscrizione a scuola, fissata per il 10 luglio. Non è chiaro cosa intenda fare il governo sul tema. Ma è chiaro che le due forze che si sono opposte alla legge Lorenzin, ovvero Lega e Movimento 5 stelle, ora che si trovano insieme al governo ...

Vaccini - Ministero della Salute : obbligo per la scuola - si lavora a una proroga : Il Ministero della Salute ha precisato che non esiste al momento alcuna ipotesi di cancellazione dell’obbligo di certificazione delle dieci vaccinazioni, necessarie per l’iscrizione a scuola: il Ministro Giulia Grillo, fanno sapere dal Ministero, ha già spiegato che non ci saranno problemi per i ragazzi che dovranno iscriversi e che è allo studio una proroga alla data del 10 luglio, termine ultimo per presentare ...

Vaccini e fake news : quattro bufale che sarebbe ora di lasciarsi alle spalle : Google Trends, che mostra le tendenze di ricerca di tutto il mondo, evidenziava nello stesso periodo un'impennata di ricerche su Vaccini e autismo: mentre in tutto il resto del mondo questa ...

Ancora Vaccini : Salvini contrario e l’allarme della SIPPS : Torniamo a parlare di Vaccini dopo gli ultimi mesi tra nova e medici favorevoli, tra numeri e calo delle malattie. Si torna di nuovo a parlare dei Vaccini dopo che Matteo Salvini – leader della Lega e ministro dell’Interno – ha dichiarato durante una intervista che i 10 Vaccini obbligatori previsti un anno fa dal Decreto Lorenzin sono eccessivi e forse pericolosi. Prima di farvi leggere cosa pensa la SIPPS di questa marcia indietro, vediamo nel ...

Vaccini - oggi la scadenza per le comunicazioni dei presidi. Ora rischio multe ma la copertura cresce : ROMA - Sulla questione Vaccini, oggi c'è una importante scadenza per i presidi delle scuole dell'obbligo, che devono trasmettere alle Asl i dati degli alunni non in regola. Si tratta di un termine che ...

Vaccini - scatta l’ora X delle espulsioni dagli asili. Oggi le ultime scuole di 12 regioni trasmettono i documenti alle Asl : scatta l’ora X per chi non è in regola coi Vaccini a scuola. Nella giornata di Oggi, i dirigenti scolastici di 12 regioni trasmetteranno alle rispettive Asl la documentazione fornita da genitori, tutori o affidatari per gli obblighi vaccinali, ovvero comunicheranno l’eventuale mancato deposito. Le altre lo hanno già fatto ai primi di marzo. Da qui in poi si chiude il ciclo della raccolta dei certificati e scatteranno controlli ed ...

Vaccini : in Veneto ancora 21mila minori completamente scoperti : Sono ancora 21.424 i minori in Veneto a non avere ricevuto i Vaccini obbligatori, a pochi giorni dalla scadenza del 30 aprile, quando scatteranno le esclusioni dagli asili e le sanzioni nelle scuole dell’obbligo per i ragazzi non vaccinati: lo riferiscono i quotidiani locali, citando un report della Regione. Ben 86.963 gli inadempienti parziali (bambini e ragazzi della fascia 0-16 già sottoposti ad almeno una somministrazione, dei quali ...