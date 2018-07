Vaccini | con l’autocertificazione si tutelano solo i genitori che non vaccinano i figli

Vaccini - senatrice M5S a ministra Grillo : 'Le auguro che con l'autocertificazione i genitori dichiarino il vero' : 'Le auguro che tutti quelli che firmano l'autocertificazione dichiarino il vero così potrà portare il suo bimbo al nido senza patemi d'animo'. Elena Fattori , senatrice del Movimento 5 Stelle , si ...

Vaccini - senatrice M5S a ministra Grillo : 'Le auguro che con l'autocertificazione i genitori dichiarino il vero' : «Le auguro che tutti quelli che firmano l'autocertificazione dichiarino il vero così potrà portare il suo bimbo al nido senza patemi d'animo». Elena Fattori, senatrice del Movimento 5 Stelle, si rivolge così, in un post pubblicato sulla propria pagina facebook, al ministro della Salute Giulia Grillo che annunciando di aspettare un bambino ha anche confermato che il governo cambierà con una proposta di legge l'obbligo di vaccinazione per ...

Vaccini - SIMG : “Condividiamo il documento dell’ISS - contiene dati di fatto ed evidenze condivise dalla comunità scientifica” : “Condividiamo i contenuti del documento diffuso ieri dall’Istituto Superiore di Sanità. Esso contiene dati di fatto ed evidenze condivise dalla comunità scientifica del nostro Paese. Auspichiamo che tutti gli atti normativi, le procedure regolatorie e le leggi debbano avere e perseguire l’obiettivo d’innalzare i tassi di copertura vaccinale”. È il commento del dott. Claudio Cricelli, presidente della Società Italiana di Medicina Generale e delle ...

CAOS Vaccini/ Al liceo Arnaldi di Novi Ligure - in una puntura c'è la sconfitta dei no vax : A Novi Ligure una prof ha indotto una classe a vaccinarsi per proteggere Simone, malato di tumore. Una lezione di ragione a politici e no-vax.

Vaccini - i microbiologi : “Con l’autocertificazione - calo delle coperture” : L’autocertificazione per l’avvenuta vaccinazione decisa dai ministri della Salute e dell’Istruzione “potrebbe aprire spazi ad una riduzione delle percentuali di soggetti vaccinati e di conseguenza rallentare il raggiungimento della fatidica soglia dell’immunita’ di gregge, importante obiettivo del nostro Ssn“. Lo afferma l’Associazione dei microbiologi Clinici Italiani (Amcli) in un ...

Vaccini - con la ministra Grillo è iniziata l’era della “tolleranza” : (Foto: Simona Granati/Corbis/Getty Images) Nessuna modifica (per ora) all’obbligo vaccinale in sé, ma una piccola serie di cambiamenti orientati verso una maggiore “tolleranza burocratica”. Questo il sunto, per quanto riguarda il rapporto tra vaccinazioni in età pediatrica e accesso a scuola, della conferenza stampa di questa mattina a Roma che ha visto la presenza di Giulia Grillo, titolare del ministero della Salute. In ...

"Con obbligo Vaccini grandi risultati - coperture non raggiunte" : Roma, 5 lug., askanews, - La legge sulle vaccinazioni obbligatorie per l'iscrizione a scuola "resta e va rispettata, vuol dire che la vaccinazione va fatta. L'autocertificazione? La legge non è ...