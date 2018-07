Usa | Pruitt si dimette | travolto dai troppi scandali Era l’uomo scelto da Trump per

ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 luglio 2018) Scottè fuori dall’Epa, l’agenzia del governo federale che si occupa di protezione ambientale. Ie le questioni etiche che si sono sommati in questi mesi hanno alla fine, il cui obiettivo principale come amministratore dell’Epa è stato quello di smantellare, pezzo dopo pezzo, limiti e regolamentazioni a difesa dell’ambiente implementati durante l’amministrazione Obama. Il suo successore, che era poi anche il suo vice, Andrew Wheeler, promette di essere un rivale ancora più ostico per gli ambientalisti americani. Nella lettera di dimissioni a Donaldnon mostra di riconoscere alcuna delle accuse che gli sono state mosse. “E’ per me molto difficile smettere di servirti in questo ruolo – scrive -. Comunque, i continui attacchi a me, alla mia famiglia, sono senza precedenti e alla fine hanno avuto effetti negativi su tutti noi”.non ...