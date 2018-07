Usa | passaporto negato a chi evade il fisco

ilgiornale

(Di sabato 7 luglio 2018) Oltre 350mila americani non avranno ilperché evasori. Lo prevede una legge del 2015 in base alla quale il dipartimento di Giustizia Usae l'Irs può negare il documento a tutti i cittadini che hanno un debito fiscale superiore ai 51mila dollari.Un portavoce dell'Irs ha riferito che sono fino a 362.000 gli americani che ricadono in questa categoria. Ilha già respinto numerose richieste di rinnovo e da ora procederà anche a revocare i passaporti non ancora scaduti degli evasori.Secondo quanto riferito da un portavoce dell'Irs al Wall Street Journal, la legge del 2015 sta sortendo effetti positivi: a fine giugno, 220 persone hanno versato 11,5 milioni di dollari per ripagare il loro debito con ilmentre 1.400 cittadini hanno concordato piani per la sua progressiva riduzione.La legge prevede però anche delle eccezioni per coloro che hanno subito furti d'identità e per ...