Usa e Giappone | nel 2018 l' ICT stimola la crescita

Giappone : premier Abe cancella visita Iran su richiesta Usa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Spazio : la sonda giapponese HayabUsa-2 è finalmente arrivata alla meta - l’asteroide Ryugu : Uno scalino in un grafico. Una sequenza di pallini rossi che segue una linea piatta, prima più in alto, poi all’improvviso più in basso. Giù, fino allo zero. E in Giappone è subito festa. In quell’istante, con quel brusco calo, va a zero anche la tensione accumulata in 1302 giorni di viaggio interplanetario dagli scienziati e ingegneri della missione Hayabusa-2. Perché quello zero – la misura della differenza fra la velocità attesa e quella ...

Spazio - la sonda giapponese HayabUsa 2 ha raggiunto un asteroide : Tokyo , askanews, - La sonda spaziale giapponese Hayabusa 2 ce l'ha fatta; dopo oltre 3 anni di viaggio, ha raggiunto l'asteroide Ryugu, che si trova a circa a 290 milioni di chilometri dalla Terra. ...

La sonda giapponese HayabUsa 2 ha raggiunto l’asteroide Ryugu a 290 milioni di chilometri da noi : La sonda spaziale giapponese Hayabusa 2 ha raggiunto Ryugu, un asteroide a 290 milioni di chilometri da noi per studiarne la caratteristiche e prelevarne un campione, che sarà poi riportato verso la Terra per analisi più approfondite. La missione della The post La sonda giapponese Hayabusa 2 ha raggiunto l’asteroide Ryugu a 290 milioni di chilometri da noi appeared first on Il Post.

Giappone - dipendete pubblico si concede tre minuti in più di paUsa - le scuse in diretta tv : Giappone, dipendete pubblico si concede tre minuti in più di pausa, le scuse in diretta tv Tre minuti di pausa in più e scattano le scuse sulla tv pubblica. È accaduto in Giappone dove un dipendente dell’acquedotto di Kobe ha “abusato” della pausa pranzo per ventisei volte, andando a pranzo tre minuti prima del consentito.Continua […] L'articolo Giappone, dipendete pubblico si concede tre minuti in più di pausa, le scuse ...

Giappone - dipendete pubblico si concede tre minuti in più di paUsa - le scuse in diretta tv : Tre minuti di pausa in più e scattano le scuse sulla tv pubblica. È accaduto in Giappone dove un dipendente dell'acquedotto di Kobe ha "abusato" della pausa pranzo per ventisei volte, andando a pranzo tre minuti prima del consentito.Continua a leggere

Media : Usa chiedono al Giappone di non importare petrolio dall'Iran - : Secondo il Ministero dell'Economia, del commercio e dell'industria Giapponese, il paese ha importato dall'Iran 172.000 barili di petrolio al giorno, pari al 5,3% della domanda del paese per questa ...

Pallanuoto - Super Final World League Budapest 2018 : sorpresa Giappone - Usa fuori. L’Ungheria supera ai rigori la Croazia : Sono andati in scena i quarti di Finale della World League di Pallanuoto: a Budapest, il match di cartello era quello tra Ungheria e Croazia, con i padroni di casa che l’hanno spuntata ai tiri di rigore. Negli ultimi quattro minuti la Spagna ha avuto la meglio contro l’Australia, mentre il Montenegro ha avuto vita facile contro il Kazakistan. sorpresa in serata, con il Giappone che, dopo tre sconfitte nella fase a gironi, ha sorpreso ...

Terremoto Giappone : scossa m 6.1 - 4 morti a Osaka/ Ultime notizie - video : deceduta bambina - sindaco si scUsa : Terremoto oggi in Giappone: forte scossa M 6.1 a Osaka. Bilancio devastante: almeno 3 morti e centinaia di feriti. Traffico bloccato ed incendi in molti edifici. Le Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 19:59:00 GMT)

HayabUsa 2 - la sonda giapponese raggiunge l'asteroide a 300 milioni di chilometri dalla Terra : Per raggiungere quel pezzo di montagna che si trova tra le orbite di Marte e Giove ci ha impiegato quasi quattro anni. Hayabusa 2, la sonda della Agenzia giapponese Jaxa , Japan Aerospace Exploration ...

Usa - deputato propone di dare al Giappone una nave da guerra dismessa - : Il deputato del Partito Repubblicano Mike Conaway ha proposto al Congresso di consegnare al Giappone la nave d'assalto anfibio USS Nassau, costruita nel 1978 e dismessa dal servizio nel 2011. Lo ...

Dazi - Giappone denuncia politica commerciale Usa 'deplorevole' : Tokyo, 4 giu. , askanews, La decisione degli Stati Uniti di imporre Dazi ai suoi alleati su acciaio e alluminio potrebbe avere un 'grave impatto' su tutto il sistema commerciale mondiale. Lo ha ...

G7 - Giappone : e' stato Usa contro tutti su dazi voluti da Trump : Al G7 per gli Stati Uniti è stato loro contro tutti gli altri. Lo ha detto il ministro delle Finanze Giapponese, Taro Aso, a margine dei lavori dei ministri delle finanze e dei governatori delle ...

Usa e Giappone contro Corea del Nord : "La denuclearizzazione è obbligatoria" : Il presidente degli Usa Donald Trump e il primo ministro Giapponese Shinzo Abe hanno una priorità comune ora: imporre lo smantellamento di tutto l'arsenale nucleare di Pyongyang . La comunione di ...