Usa boicottano riunione informale Onu

Gli Usa hanno boicottato un incontrodel Consiglio di Sicurezza dell'Onu per ricordare il 20/mo anniversario dello Statuto di Roma che ha creato la Corte Penale Internazionale, di cui gli Stati Uniti non fanno parte. Non è richiesto che i 15 membri del Consiglio partecipino agli incontri informali ma è raro che venga deciso di boicottarli,soprattutto se un Paese ha diritto permanente di veto come gli Usa(Di sabato 7 luglio 2018)