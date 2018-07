Usa | Alexandria Ocasio-Cortez e Amy Coney Barrett | donne contro nell’America di Trump

ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 luglio 2018) Hanno volti di donna le “Americhe” che, pro o anti-, s’affrontano da mesi nelle piazze dell’Unione, ai comizi e ai cortei, in tv e sui social, nel Congresso: sono volti nuovi, come quello d’, 28 anni, che nelle primarie democratiche di New York ha battuto Joseph Crowley, deputato di lungo corso e favorito nella corsa alla successione di Nancy Pelosi come capogruppo alla Camera, una che marcia in prima filala “tolleranza zero” nei confronti dei migranti e delle loro famiglie; o quello di Amy, cattolica integralista, pro-vita e anti-aborto, che a giorni il presidente potrebbe scegliere come nuovo giudice della Corte suprema, cercando di preparare il terreno alla cancellazione del diritto di aborto negli Stati Uniti. Laè il volto nuovo di un partito, quello democratico, che ha messo il suo ...