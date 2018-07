Unsane | psycothriller d' autore girato con l' iPhone

ilgiornale

(Di sabato 7 luglio 2018) Presentato fuori concorso al Festival di Berlino 2018, "" segna il ritorno di Steven Soderbergh dopo il recente "Logan Lucky" ed è il primo thriller psicologico di questo maestro del cinema.Il film è per il regista una sorta di dichiarazione d'indipendenza produttiva: costato intorno al milione di dollari, è statoin due settimane in un ospedale psichiatrico abbandonato e con il solo ausilio di un I-Phone.La trama ruota attorno a Sawyer Valentini (la bravissima Claire Foy), una giovane donna in carriera che ha da poco lasciato Boston in cerca di una nuova vita. Quando si rende conto di continuare ad avvertire la presenza dello stalker da cui è fuggita, tale David Strine (Joshua Leonard), prende appuntamento presso un istituto che offra assistenza psicoterapeutica. Alla fine del colloquio con la dottoressa, Sawyer scopre di aver inconsapevolmente firmato il suo consenso a ...