Unione europea - “il nostro sistema sta fallendo”. Ascoltate le parole di Jeremy Corbyn - svegliatevi! : A che punto è la notte? E, soprattutto quando è iniziata? La domanda alla sentinella addormentata risuona forte in queste settimane in cui sembra che i barbari siano entrati in città senza che nessuno se ne accorgesse. Quanto lungo è stato il nostro sonno per non vederli arrivare, quanto profondo per non accorgerci che gli schiavi erano in catene anche prima, che la città pullulava di complici pronti ad accorrere alle porte, che Laocoonte ...

L'equilibrio di Tria tra M5s - Lega e Unione europea : Nel difficile, se non impossibile, tentativo di tenersi in equilibrio da una parte tra i suoi due azionisti di maggioranza Luigi Di Maio e Matteo Salvini, e dall’altra con le regole europee (oltre che con l’obbligo costituzionale di non aumentare il debito per non mettere nei guai gli italiani), Gio

La sfida per salvare l'Unione europea : È indispensabile parlare chiaro contro i nazionalismi che ci porterebbero alla guerra Dobbiamo accettare la sfida prima che l'Europa diventi irrilevante nel mondo, e condurre la battaglia affrontando ...

La sfida per salvare l’Unione europea : Per la destra e la sinistra europee è arrivato il momento di collaborare e di ostacolare insieme i revanscismi e i nazionalismi come quelli di Trump e Putin. Leggi

Migranti - l’Unione europea : “Non li rimandiamo in Libia - situazione inumana” : “Non ci saranno mai dei rimpatri dell’Ue verso la Libia o navi europee che rimandano i Migranti in Libia. Questo è contro i nostri valori, il diritto internazionale e quello europeo. Siamo ben al corrente della situazione inumana per molti Migranti in Libia. L’Onu è al lavoro per migliorare le loro condizioni, e c’è un meccanismo di transito d’urgenza, per evacuare queste persone dalla Libia”. Così la portavoce della ...

Agricoltura - FAO : l’Unione europea sostiene le famiglie irachene colpite dal conflitto : Le famiglie di agricoltori vulnerabili in aree post-conflittuali nelle pianure irachene di Ninewa, a ovest di Mosul, saranno in grado di sopportare meglio gli shock grazie a un progetto della FAO, finanziato dall’Unione Europea, che mira ad aumentare il reddito familiare durante la costruzione, la riparazione e la manutenzione delle infrastrutture locali e la creazione di beni produttivi pubblici e comunali. Il progetto da 6 milioni di ...

L’Unione europea non funziona? Ecco la soluzione : sciogliamola : Molti anni fa sono rimasto un po’ stupido quando mi sono accorto di essere un tendenziale sfasciafamiglie. Non nel senso che tutte le mogli degli amici si innamorassero di me ma nel senso che, quando qualcuno mi raccontava i suoi problemi coniugali, la mia reazione pressoché costante era... Segui su affaritaliani.it

Piero Fassino - la profezia che condanna l'Italia : perché usciremo presto dell'Unione europea : Gli antieuropeisti di tutt'Italia possono già esultare grazie all'ultima sentenza di Piero Fassino , a buon diritto considerato ormai il profeta infallibile della politica italiana. Nel suo intervento alla Camera, alla vigilia del Consiglio europeo a Bruxelles, Fassino ha voluto affidare al premier Giuseppe Conte una massima che, siamo sicuri, resterà alla ...

Migranti - l’Unione europea ha deciso. Cosa prevede la nuova intesa : Accordo alle prime luci dell’alba a Bruxelles sui Migranti. “I 28 leader hanno trovato un’intesa sulle conclusioni del Consiglio europeo, inclusa l’immigrazione”, ha annunciato su Twitter il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk al termine di una maratona notturna per la difficile trattativa. “Da questo Consiglio europeo esce un’Europa più responsabile e più solidale. L’Italia non è ...

Unione europea - i governi sono come le coppie : vogliono i conti separati : Qualche decina di anni orsono partecipavo come psicologo a corsi prematrimoniali. Uno dei temi più difficili da affrontare era quello del denaro. Le coppie parlavano senza particolari problemi di sesso, tradimenti, invidie e gelosie ma quando si arrivava al denaro erano reticenti. Quando si è innamorati e si pensa al matrimonio il denaro è un elemento che stride in quanto evoca simbolicamente egoismo, avidità e grettezza d’animo. Nelle coppie in ...

Olocausto - la Polonia fa dietrofront sulla legge/ Varsavia e l'Unione europea restano molto lontane : Varsavia ci ripensa e cambia già la legge sull'Olocausto: il premier Morawiecki ha annunciato il dietrofront sul provvedimento che puniva chi accusava la Polonia di complicità col nazismo(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 21:34:00 GMT)

Cinque cose che l'Unione europea ha fatto e che hanno migliorato le tue vacanze : Luglio è alle porte e milioni di cittadini italiani ed europei stanno già pensando alle tante sospirate vacanze. Molti probabilmente hanno già organizzato il loro soggiorno estivo, magari un bel viaggio al mare in Spagna o in Grecia, oppure tra le montagne dell'Austria o in Provenza. Il 99,9% di chi ha già prenotato la propria vacanza lo ha fatto dando per scontate le tante possibilità, libertà e ...

Il progetto della nuova città della Scienza dello studio Gfc " Architecture Accanto ai casi positivi, ci sono poi le storie di somme ingenti di denaro europeo ...