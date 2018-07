Under 20 | a Misano Adriatico 1a stagionale con San Marino l’8 8

calcioweb.eu

: RT @Vivo_Azzurro: #Under20 L’8 agosto a #Misano Adriatico prima amichevole stagionale con San Marino L'articolo: - fulminax : RT @Vivo_Azzurro: #Under20 L’8 agosto a #Misano Adriatico prima amichevole stagionale con San Marino L'articolo: - Zcfnews : Nazionale Under 20, l’8 Agosto a Misano Adriatico prima amichevole stagionale con San Marino -

(Di sabato 7 luglio 2018) La Nazionale20 inizierà la nuova stagione affrontando in amichevole la Nazionale maggiore di San. Il match è in programma mercoledì 8 agosto (ore 18) allo stadio ‘Santamonica’ di(RN), che tornerà ad ospitare l’20 a 14 anni di distanza dal successo contro i pari età dell’Austria (2-0) in un incontro valido per il Torneo ‘4 Nazioni’. A settembre gli Azzurrini torneranno poi in campo per gli incontri del Torneo ‘8 Nazioni’, la manifestazione che l’anno scorso ha raccolto l’eredità del Torneo ‘4 Nazioni’. (AdnKronos)L'articolo20, a1acon Sanl’8/8 CalcioWeb.