Una lezione dolorosa Un sogno che si schianta La stampa brasiliana rigira

Tabarez saluta il Mondiale con la solita classe e forza d’animo : Una lezione di vita dal ‘maestro’ - grazie! : Il maestro Tabarez continua a dare spunti di riflessione e lezioni al mondo del calcio e non solo: il tecnico dell’Uruguay guarda al futuro “Adesso rialziamoci subito”. Queste le parole del maestro Tabarez ai cronisti dopo l’eliminazione del suo Uruguay agli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018. Sembrerebbero parole banali ma non lo sono affatto. Vengono dalla bocca di una persona speciale, che sta dando ...

La sentenza sulla Lega? Eccessiva - dice Nordio - ma anche Una lezione a Salvini : Il punto decisivo è il “rapporto pertinenziale” menzionato a pagina sette della sentenza della seconda sezione penale della Cassazione, presieduta dal giudice Matilde Cammino, che ha accolto il ricorso del pm di Genova contro la Lega del vicepremier Matteo Salvini. Secondo la Suprema Corte, qualsias

Il caso Rajoy/ Dal governo al catasto Una lezione spagnola : È stato semmai un travet della politica: metodico, puntiglioso, grigio ed austero finanche nell'aspetto, con qualche...

Woolmark x WSL - Una collezione in lana Merino per surfisti : “Il surf è molto più di uno sport, è uno stile di vita”. È con queste parole che Sophie Goldschmidt, CEO di World Surf League ha ufficialmente presentato la collaborazione con The Woolmark Company, dalla quale nasce una linea esclusiva di capi d’abbigliamento realizzati in lana Merino australiana. A unire i due brand, oltre all’indiscussa passione per la qualità, c’è il comune impegno per la salvaguardia ...

Susan Sarandon si è fatta arrestare a 71 anni e ci regala Una grande lezione di civiltà - e di vita - : ... è stata arrestata e poi rilasciata dopo una manifestazione non autorizzata a Washington contro il presidente Donald Trump e la sua politica nei confronti degli immigrati .

LeBron James ai Lakers - ma i tifosi dei Cavs danno Una lezione all’NBA - non bruciano la sua maglia - anzi… [VIDEO] : LeBron James rimarrà per sempre nei cuori dei tifosi dei Cleveland Cavs, niente maglie bruciate e manifestazioni contro il King-- LeBron James ai Lakers, questa la notizia della notte che anima la free agency NBA. Sappiamo tutti dell’usanza poco elegante di alcuni tifosi di bruciare le divise dei propri beniamini dopo una decisione non gradita. Stavolta però, con il King LeBron, a Cleveland è andata un po’ diversamente, con un ...

La realtà aumentata per Una collezione di maglie da tutto il mondo : E' il progetto del Visual Lab del Gruppo Gedi sulla mostra al museo Palp di Pontedera dall’1 al 31 luglio. maglie raccolte anche in versione digitale con la riproduzione del mondo in 3D

SCUOLA/ Its - Una lezione di realtà a tutto il sistema-scuola : Gli Its sono un fiore all'occhiello del sistema educativo perché integrano mondo del lavoro e apprendimento formativo. Per questo il sistema Its va privilegiato. ALESSANDRO MELE(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 06:10:00 GMT)ELIMINARE LA MATURITA'/ Tutti i motivi per farlo, senza rimpianti, di M. FerrarioSCUOLA/ Via la chiamata diretta dei prof, i sindacati mettono in riga Bussetti, di R. Pellegatta

Bimbi a lezione al gay pride : la maestra è Una drag queen : "C'era una volta un mondo arcobaleno dove le donne si innamoravano delle donne e gli uomini degli uomini". Siamo in piazzale Lavater a Milano, e a raccontare questa favola ai bambini, beh, non è Babbo Natale. Ma una drag queen. "Cari bambini, ci sono uomini che si sentono donne e donne che si sentono uomini. In passato, però, queste persone avevano paura e dovevano nascondersi". Il suo nome d'arte è The Real Lady Stretch. Tacchi vertiginosi, ...

La realtà aumentata per Una collezione di maglie da tutto il mondo : E' il progetto del Visual Lab del Gruppo Gedi sulla mostra al museo Palp di Pontedera dall’1 al 31 luglio. maglie raccolte anche in versione digitale con la riproduzione del mondo in 3D

Arriva su Vodafone TV Sky Sport Mix HD con Una selezione dei grandi eventi sportivi Sky : Oggi Arriva, solo per i clienti Vodafone TV, Sky Sport Mix HD, con una selezione dei grandi eventi Sportivi di Sky. Sul canale numero 1002 gli appassionati di Sport potranno vivere lo spettacolo del calcio europeo, con partite della UEFA Champions League, UEFA Europa League e Premier League. Per i clienti Vodafone TV sono disponibili anche Gran Premi di Formula 1® e MotoGP™, prestigiosi tornei di tennis tra cui gli ATP Masters 1000 e ...

Mondiali Russia 2018 - la lezione di sportività della Corea e dei suoi tifosi : Una perla in mezzo a troppi ‘biscotti’ : La Corea del sud è stata eliminata dai Mondiali di Russia nonostante l’uscita a testa altissima contro la Germania In un Mondiale nel quale stiamo assistendo a diverse ‘favole’, quest’oggi dobbiamo per forza di cose rendere onore alla Corea del sud. La squadra del fenomeno Son, oltre a far sghignazzare noi italiani per l’eliminazione della Germania, ha dato una lezione di sportività a tutto il mondo. Una lezione che sembrerebbe ovvia, ma che ...

Dai dati Istat sulla povertà Una lezione sull'immigrazione per Salvini & Co. : Il rapporto dell’Istat sulla povertà segnala un aumento delle famiglie e delle persone in condizione di indigenza, il che fotografa una situazione preoccupante. Però il peggioramento delle condizioni sociali nel 2017 rispetto all’anno precedente, che ha suscitato com’era naturale, i commenti più dra

Giornata mondiale del Bacio – Mango e Carpisa propongono Una selezione di prodotti romantici [GALLERY] : 6 luglio: Giornata mondiale del Bacio, tutte le proposte romantiche di Carpisa e Mango Per celebrare la Giornata più dolce dell’anno, Carpisa e Mango propongono una selezione di t-shirt e accessori romantici e di tendenza. Le shopper in rafia di Carpisa “Kiss” e “Love”, pratiche e capienti, sono perfette da indossare al mare o in piscina. Per le serate più esclusive invece, le tracolline in saffiano a forma di cuore completano il look. Le ...