Un ragazzo di 14 anni è morto travolto da un' auto mentre era in bici a Busca

Piacenza - scoperti tra i rifiuti i resti di un ragazzo morto 10 anni fa : “Aiutateci a identificarlo” : I carabinieri hanno lanciato un appello per l'identificazione di un cadavere ritrovato ormai decomposto tra un cumulo di rifiuti alla periferia di Piacenza: secondo i primi accertamenti, avrebbe avuto al momento del decesso, avvenuto 10 anni fa, tra i 22 e i 35 anni. Non è escluso che si sia trattata di morte violenta.Continua a leggere

Francia - la polizia uccide un ragazzo di 22 anni : scontri nella notte a Nantes : scontri tra giovani e polizia nella notte a Nantes, nell'ovest della Francia, dopo l'uccisione di un ragazzo da parte di un agente. Il giovane sarebbe stato ucciso durante un controllo di routine. Armati di bombe molotov, molti ragazzi hanno aggredito gli agenti. Incendiate alcune auto e parte di un centro commerciale.Continua a leggere

Bologna - incidente a San Pietro in Casale : auto contro tir - muore un ragazzo di 27 anni : L'auto del giovane automobilista, una Renault Megane andata completamente distrutta, si è scontrata frontalmente con un tir a San Pietro in Casale, lungo la via Galliera. I sanitari del 118 hanno mobilitato anche l'eliambulanza, ma purtroppo per il giovane automobilista non c’è stato nulla da fare.Continua a leggere

Padova. Frontale devastante all’alba tra camion e auto : morto un ragazzo di 23 anni : Incidente mortale alle 7 del mattino di lunedì sulla statale del Santo in località Borgoricco. Una macchina ha colpito frontalmente un camion. Ha perso la vita un giovane di nazionalità marocchino.Continua a leggere

Basket - Meo Sacchetti e l’elogio di Nico Mannion : “ragazzo dall’elevata fisicità - vediamo la reazione in partita” : Questo è il grande giorno di Nico Mannion che a soli 17 anni farà il proprio debutto con la Nazionale maggiore. L’Italia sembra avere trovato un nuovo fenomeno che nel pomeriggio vestirà l’azzurro per affrontare l’Olanda in un match determinante per le qualificazioni ai Mondiali 2019 di Basket. Si punta su di lui per il futuro di questo gruppo, potrebbe davvero diventare un faro nelle prossime stagioni e farci sognare. Il suo ...

Milano - ragazzo di 19 anni accoltellato fuori dalla discoteca : è grave : Un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato vicino a una discoteca di Milano ed è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni. L'aggressione è avvenuta in via Alemagna, zona Triennale, non lontano da una...

Nettuno - ragazzo di 20 anni annega mentre fa il bagno : grave l'amico che era con lui : Un ragazzo cinese di 20 anni è morto mentre faceva il bagno ieri nel tardo pomeriggio in una spiaggia vicino al porto di Nettuno. Una giornata al mare per quattro amici, finita in tragedia. I giovani, ...

Paolo Maldini - un ragazzo di cinquantanni : Lo stesso club, il Milan di tutti i trionfi, che a Maldini negò persino la partita d'addio: uno sfregio indelebile, una vergogna nei confronti dello sport, non solo della storia rossonera. E' stato ...

Scippo a Pozzallo ai danni di un'anziana - preso ragazzo di 16 anni : Pozallo - I carabinieri di Pozzallo hanno arrestato un minorenne di origini rumene residente a Scicli accusato di rapina aggravata nei confronti una donna anziana. Si tratta di A.S.C., 16 anni. L'...