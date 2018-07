Un palco a due piazze Beyoncé e Jay-Z fanno pace a San Siro

Ed Sheeran interrompe il concerto a Cardiff - il cantante costretto a lasciare il palco due volte : “Devo andare in bagno” (video) : Ed Sheeran interrompe il concerto a Cardiff per ben due volte! La popstar britannica, di passaggio in Galles nel weekend con il suo Divide Tour negli stadi, è stata protagonista di un divertente siparietto diventato virale. Ed Sheeran ha improvvisamente fermato il suo concerto a Cardiff per esigenze fisiologiche! L'artista dei record si è congedato alcuni istanti dal pubblico presente al Principality Stadium di Cardiff poco dopo l'esibizione ...

Harry Styles a Boston invita due fan a ballare sul palco per What Makes You Beautiful : “Non intralciatemi mentre ballo!” (video) : Sorpresa per il Live On Tour di Harry Styles a Boston: il cantante inglese ha invitato due ragazze sul palco, poco prima dell'esibizione in What Makes You Beautiful, primissima canzone degli One Direction. Una serata che difficilmente le due ragazze americane dimenticheranno oltre che un gesto molto carino da parte del cantante: dopo aver avvistato il cartellone delle due fan in platea, che chiedeva espressamente di poter ballare con lui, ...

Emma Marrone duetto con Carmen Ferreri - Amici 2018 / "Dal mio palco dirò sempre quello che penso" : Emma Marrone questa sera sarà tra gli ospiti della finalissima di Amici 2018 per duettare con Carmen Ferreri. News, info e anticipazioni sull'ex allieva della scuola di Maria De Filippi(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 11:02:00 GMT)

Filippine - polemica sul presidente Duterte. Invita due lavoratrici sul palco e ne bacia una sulle labbra : polemica contro il presidente delle Filippine Rodrigo Duterte. Durante una visita in Seul, in un incontro con la comunità filippina locale, il leader 73enne ha baciato sulle labbra una lavoratrice emigrata. Duterte ha Invitato due giovani donne a salire sul palco, le due eccitate e imbarazzate, si sono avvicinate al presidente che ne ha abbracciata una e ha chiesto all’altra di baciarlo sulle labbra. Qualche esitazione, poi il contatto tra ...