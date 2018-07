Ulisse anticipazioni 7 luglio 2018 | Hiroshima e Nagasaki i giorni della bomba

cubemagazine

(Di sabato 7 luglio 2018)torna stasera in tv sabato 7alle 21.20, in prima serata su Rai 3. In questa puntata Alberto Angela ci accompagnerà in un viaggio alla scopertaterribile tragedia avvenuta adurante i. SCOPRI COSA C’È IN TVNella puntata disi cercherà di capire come si arrivò alla decisione di sganciare lasu, ripercorrendo le tappe dal 1943, anno in cui si riunirono a Los Alamos le migliori intelligenzefisica, come Oppenheimer e Fermi, per sperimentare la prima. L’esperimento riuscì e, durante un incontro al vertice tra Truman, Churchill e Stalin, cominciò a serpeggiare l’idea di usare questa nuovacontro il Giappone. Seguiremo con Alberto Angela tutte le fasicomplessa operazione, dalla preparazione, al trasporto ...