meteoweb.eu

: Uim XCat, Dubai Police vince gara 1 del Grand Prix d’Italia a Stresa - Sicinform : Uim XCat, Dubai Police vince gara 1 del Grand Prix d’Italia a Stresa - VerbaniaNotizie : #UIMXCAT, Dubai Police vince Gara 1 -

(Di sabato 7 luglio 2018) Roma, 7 lug. (AdnKronos) – Dopo aver conquistato la Pole Position,1 deld’Italia UIMpromosso in partnership con Baia Blu d’Oriente e Alisports.com e valevole come seconda tappa del campionato UIM. L’imbarcazione guidata da Arif Al Zaffain e Nadir Bin Hendi ha mantenuto il comando per tutta la, davanti ad uno scenario di pubblico incredibile e numeroso. Un pomeriggio sicuramente entusiasmante per i tanti appassionati di sport, che hanno potuto seguire da vicino le imbarcazioni che sfrecciavano sul Lago Maggiore per 55,43 miglia. Seconda posizione per Abu Dhabi 4 (Shaun Torrente e Faleh Al Mansoori), mentre 222 Offshore (Giovanni Carpitella e Darren Nicholson) si è classificato in terza posizione. A seguire The Blue Roo (Pal Virik Nilsen e Jan Trygve Braaten), Abu Dhabi 5 (Rashid Al Tayer e Majed Al Mansoori), ...