Ufficiale Torino | Sirigu rinnova fino al 2022

lanotiziasportiva

: RT @MatteoPedrosi: #Sirigu ha rinnovato con il @TorinoFC_1906 fino al 2022, ufficiale! - bni_torino : RT @MatteoPedrosi: #Sirigu ha rinnovato con il @TorinoFC_1906 fino al 2022, ufficiale! - FiloBarige993 : RT @AffariDiCalcio: ?? UFFICIALE - #Torino, rinnova il contratto #Sirigu fino al 2022 - MartinaNicolaz : RT @cla_juve_36: Per me basta l'ufficialità. Poi lui a Torino ci può pure venire il primo di ottobre,non me ne frega... basta che sia uffic… -

(Di sabato 7 luglio 2018) In una nota, il club granata annuncia il rinnovo del portiere Salvatore. L’ex di Palermo e Paris Saint Germain rimarràal 30 giugno del. Buona notizia per i tifosi granata: il portiere Salvatorehato il suo contratto con la società del presidente Urbano Cairoal 30 giugno 20122 e sarà uno dei pilastri deldel presente e del prossimo futuro. Lo ha fatto sapere la stessa società tramite il suo sitoed i suoi social. Ecco la nota del club granata: ”IlFootball Club è lieto di comunicare di averto il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Salvatoreal 30 giugno.”alLa Notizia Sportiva - Il web magazine sportivo.