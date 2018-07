Ufficiale Torino | Gustafson va all’Hellas Verona

lanotiziasportiva

(Di sabato 7 luglio 2018) Ilha acquisito dal, a titolo temporaneo, il 23enne centrocampista svedese Samuel. IlFootball Club, attraverso il suo sito, comunica di aver ceduto a titolo temporaneo all’HellasFootball Club il centrocampista Samuel. Si tratta della seconda esperienza in prestito per il 23enne svedese dopo quella del Gennaio 2018 al Perugia. Dopo aver ufficializzato il suo acquisto nell’agosto del 2016 dall’Häcken per una cifra vicina ai 600 mila euro, debutta in Serie A con la maglia granata in-Pescara, del 12 febbraio 2017, vinta dal Toro per 5-3. Il 24 gennaio 2018 passa a titolo temporaneo al Perugia in Serie B. Con la maglia dei Grifoni ha disputato 21 incontri segnando una rete. Ecco la nota del club granata: ”IlFC saluta affettuosamente Samuel e gli augura ogni bene per questa nuova ...