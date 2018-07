Tutti gli appuntamenti del weekend in provincia di Savona

Beyoncè e Jay-Z - concerto Milano/ Stadio San Siro : video - il palco mobile stupisce Tutti! (6 luglio) : Beyoncè e Jay-Z sono pronti a conquistare lo Stadio San Siro con la prima data italiana di Milano che andrà in scena oggi, 6 luglio. Ecco tutte le info utili su biglietti e viabilità(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 23:58:00 GMT)

Cristiano Ronaldo alla Juventus - Tutti i dettagli sul sito di CR7 [FOTO] : 1/4 ...

Aeroporti di Puglia - Onesti : "l'industria aerospaziale cresce con la collaborazione di Tutti" : Ha anche una storia di attrazione da raccontare: è un catalizzatore per applicazioni e progetti legati all'economia spaziale - droni, iperdroni, satelliti e oggi voli suborbitali di persone e merci. ...

Anticipazioni Le verità nascoste - settima puntata 13 luglio : Paula viene scoperta da Tutti : Si avvia verso il finale di stagione la fiction Le verita' nascoste in onda su Canale 5. Questa settimana la serie non è stata trasmessa, sostituita dalle partite dei Mondiali 2018 [VIDEO]che ancora una volta hanno occupato il prime time della rete ammiraglia Mediaset. E così la settima puntata de Le verita' nascoste verra' trasmessa il prossimo venerdì 13 luglio sempre in prime time e si preannuncia densa di colpi di scena: a quanto pare, ...

Porta Tutti i giorni la foto della moglie al mare di Gaeta : il gesto dell'anziano commuove Tutti : Ogni giorno Porta al mare la foto della moglie incorniciata, si siede su un muretto, piange e rimane con lei, quasi avvertendone lo spirito. Un anziano, sul lungomare di Gaeta, è stato fotografato dai bagnanti e la sua immagine è stata pubblicata su Facebook, dove è diventata subito popolare."Sono giorni che viene non conosco questa splendida persona: so soltanto che il suo è stato sicuramente un grande amore l'ho ...

Sicurezza. Videosorveglianza in Tutti i 377 comuni sardi : Il primo finanziamento di 7 milioni era destinato a 110 comuni, di cui 30 hanno già concluso le opere. La Giunta ha presentato il bando da 20,2 milioni di euro per gli altri 267: si va da un minimo di ...

Gran Premio di Bretagna F1 : Tutti gli appuntamenti su Sky : La Formula 1 torna protagonista su Sky Sport F1 con il Gran Premio di Bretagna 2018: tutti gli appuntamenti Dopo il Gran Premio d’Austria, la Formula 1 torna in pista. Questa volta le gare si svolgeranno sul circuito di Silverstone, in Gran Bretagna da venerdì 6 a domenica 8 luglio. Ecco tutti gli appuntamenti e la programmazione speciale in onda sul canale 206 di Sky Sport F1. Gran Premio di Bretagna: orari e messa in onda Arriva su Sky ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - accordo totale : Tutti i dettagli del colpo del secolo! : Cristiano Ronaldo sempre più vicino alla Juventus: manca solo l’ok del Real Madrid , tutti i dettagli I tifosi bianconeri scalpitano: l’attesa sta iniziando a diventare fastidiosa per i fan della Juventus per la trattativa che riguarda l’arrivo di Cristiano Ronaldo nel club torinese. Sembra però che manchi davvero poco per l’ufficialità: Mendes, l’agente dell’attaccante portoghese sta lavorando per ...

Ligabue progetta un nuovo Campovolo : Tutti i dettagli sui prossimi progetti musicali : Ligabue progetta un nuovo Campovolo. Questo è quanto emerso dalla sua più recente intervista al BCT di Benevento, nel quale è stato doppiamente premiato per Made in Italy, film approdato sul grande schermo a partire dal 25 gennaio scorso e con Stefano Accorsi e Kasia Smutniak come protagonisti. Vanno quindi confermandosi i live che l'artista aveva promesso qualche settimana fa, con un 2019 che si prospetta ricco di spettacoli dopo il grande ...

Rivoluzione Meghan Markle - che osa per la prima volta. Tutti con gli occhi di fuori. Arriva all’evento ‘così’ e si prende la scena : Un altro evento ufficiale per Meghan Markle, che si conferma protagonista assoluta. Non lo diciamo noi, ma i flash dei fotografi che l’hanno letteralmente ‘bombardata’ e il numero spropositato di like che gli ultimi scatti della duchessa di Sussex, appena condivisi su Instagram dall’account ufficiale di Kensington Palace, hanno collezionato. È la royal del momento. Sembra passata una vita, ma l’ex attrice di ...

Clima - Papa Francesco : “Tutti gli Stati onorino gli impegni assunti a Parigi” : “Il Vertice COP24 sul Clima, programmato a Katowice (Polonia) nel dicembre prossimo, può essere una pietra miliare nel cammino tracciato dall’Accordo di Parigi del 2015. Tutti sappiamo che molto deve essere fatto per l’attuazione di quell’accordo. Tutti i governi dovrebbero sforzarsi di onorare gli impegni assunti a Parigi per evitare le peggiori conseguenze della crisi Climatica“: lo ha dichiaro il Papa dando udienza ai partecipanti ...

«Adolf Hitler? Era polacco». Tutti gli strafalcioni dei prof alla maturità : Errare humanum est. Ma se a sbagliare è il professore, la cosa cambia. Leggo ha raccontato proprio ieri gli strafalcioni commessi in questi giorni dai ragazzi alla maturità. Eppure...