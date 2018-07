Turismo | Italia sogno degli stranieri | 24 milioni di turisti per l’Estate 2018

Turismo - quest'estate previsti 24 - 5 milioni di stranieri in Italia : Saranno 24,5 milioni i turisti stranieri in arrivo in Italia quest'estate contro i 23 milioni del 2017, per un totale di 104,5 milioni di presenze. Lo rileva una indagine condotta dal Centro studi ...

Morbillo in Gran Bretagna - è emergenza/ La colpa è dell'Italia? Crollo del Turismo nel nostro paese? : emergenza Morbillo in Gran Bretagna, la colpa è dell'Italia? L'attacco del Times a Lega e Movimento Cinque Stelle. L'aumento dei casi è legato dalla politica no-vax del nostro paese?(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 20:49:00 GMT)

Turismo ecosostenibile - una via per contrastare le emissioni di CO2 : all’Italia il primato europeo di alberghi “green” : «In Italia per l’estate 2018 aumenta il Turismo sostenibile: trekking e bicicletta sono i prodotti acquistati in misura maggiore rispetto all’anno passato, con aumento tra il 5 ed il 10% grazie all’apporto dei visitatori del nord Europa curiosi di sperimentare le bellezze del Trentino o del Sud Italia». Lo rileva il Centro studi Avvenia – gruppo Terna – attraverso l’elaborazione degli ultimi dati Enit (Agenzia nazionale del ...

Il Turismo italiano senza cultura? : Pare a che a breve le competenze del turismo passeranno al Ministero dell'Agricoltura, dopo che 5 anni fa erano state associate a quelle dei beni e delle attività culturali. È scritto – si dice – nel contratto del 'governo del cambiamento'. Quindi si cambia. C'era voluto tanto lavoro per integrare questi due settori così importanti per il nostro Paese.Sia ben chiaro, non che l'agricoltura non sia un settore ...

Turismo - niente vacanze per 8 milioni di italiani : Teleborsa, - Quest'estate oltre 8 milioni di italiani saranno costretti a rinunciare alle ferie. Lo rivela un'indagine commissionata da Facile.it all'istituto di ricerca mUp Research, condotta su un ...

Viaggi & Turismo - vacanze : 5 - 3 milioni di italiani non hanno soldi per partire : Su 8,3 milioni di persone che non partiranno per le ferie estive, il 64% di loro, pari a 5,3 milioni, non lo farà perché non può permetterselo: nonostante i segnali di ripresa, quindi, la crisi continua a incidere sulla vita degli italiani. Il dato è emerso da un’indagine commissionata da “Facile” all’istituto di ricerca mUp Research e condotta con l’ausilio di Norstat. A non partire questa estate saranno ...

Turismo. Aumento di flussi turistici per la stagione 2018 - confermati posti di lavoro e un turista su due è italiano : 'L'Isola non è facilmente raggiungibile'. E' questo il maggiore problema che potrebbe alimentare una crisi del settore turistico se la Sardegna non risolve la vertenza dei voli in continuità ...

Viaggi & Turismo : l’organizzazione delle vacanze? Per gli italiani è tutta questione di app : Trainline, l’app leader in Europa per Viaggiare in treno e pullman, ha commissionato una ricerca[1] al fine di indagare come gli italiani si relazionano con la tecnologia, e più nello specifico alle app per smartphone, quando si tratta della pianificazione e gestione dei propri Viaggi. La fine dei Viaggi last-minute: 4 italiani su 5 prenotano in anticipo La digitalizzazione ha comportato significativi cambiamenti nella vita di tutti i giorni e ...

Turismo sostenibile - agli italiani piace ma in pochi lo praticano : agli italiani piace il Turismo che rispetta l’ambiente e cerca di ridurre il consumo energetico e di risorse del territorio. Nonostante la crescente sensibilità ambientale, però, sono ancora pochi gli italiani che nel 2018 dichiarano di praticare realmente un Turismo green (solo il 20% contro il 18% del 2017). E’ questo in sintesi il quadro che emerge dall’anticipazione dei dati dell’VIII rapporto ‘Gli italiani, il ...

«Il Turismo è l'oro dello Stivale : puntiamo su russi e giapponesi Alitalia? Separarla dalla politica» : View Larger Image «Il turismo è l'oro dello Stivale: puntiamo su russi e giapponesi Alitalia? Separarla dalla politica» SE C'È UNA CERTEZZA " assicura Confturismo " è la crescita degli arrivi in Italia nei prossimi dieci anni. Secondo la Iata, l'organizzazione internazionale delle compagnie aeree, sugli aerei ...

Viaggi & Turismo - migliori tour e attività : in Italia l’esperienza più apprezzata al mondo : TripAdvisor®, il sito per la pianificazione e prenotazione dei Viaggi, ha annunciato oggi i vincitori della prima edizione dei premi Travelers’ Choice® Experiences. I premi riconoscono 345 esperienze, tour e attività a livello mondiale, evidenziando le migliori esperienze al mondo in assoluto. Sono state stilate classifiche suddivise per Paese e per categoria che includono crociere, esperienze culturali, gite di un giorno e di più giorni, tour ...

Moda - Turismo e piccoli negozi : il piano della fintech Alipay in Italia : Alipay è uno dei sistemi di pagamenti digitali in Cina. Nel Belpaese punta a diffondersi nei piccoli negozi, per aprirli ai milioni di turisti del Dragone

