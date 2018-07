Turchia | prima seduta del nuovo Parlamento

Volley femminile - Nations League 2018 : prima giornata. USA batte Turchia in rimonta - Zhu Ting da 36 punti per la vittoria della Cina : A Nanjing (Cina) è iniziata la Final Six della Nations League 2018 di Volley femminile. Si disputano due gironi, poi spazio alle semifinali incrociate. Oggi spazio alla prima giornata. POOL A: Cina vs Olanda 3-1 (20-25; 25-21; 25-22; 25-18) Uno show inverosimile del fenomeno Zhu Ting (36 punti, 5 muri) trasCina le Campionesse Olimpiche verso il successo in rimonta dopo aver perso il primo set. Niente da fare per le oranjes guidate da ...