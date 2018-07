'Ehi tu con la maglietta rossa - sei lo stesso che appoggiò la guerra in Libia?' : 'Ehi tu che indossi una maglietta rossa sei lo stesso lacché di Napolitano, colui che convinse il governo a dare via libera ai bombardamenti in Libia, preludio di una delle crisi migratorie più gravi ...

Raduno di Lealtà e azione - presidio dell’Anpi contro l’estrema destra : “Qui con la maglietta rossa contro fascismo” : Bandiere, magliette rosse e Bella Ciao a poca distanza da quelle con il lupo di Lealtà azione e il tricolore. È la piazza dei militanti antifascisti dell’Anpi che si sono radunati ad Abbiategrasso (Milano) per protestare contro la Festa del Sole, la due giorni organizzata dalla formazione di estrema destra Lealtà azione. Un corteo antifascista cui ha partecipato la presidente nazionale Carla Nespolo, che ha citato anche l’iniziativa ...

"Maglietta rossa & Rolex" - Salvini contro Lerner : "Maglietta rossa & Rolex, fantastico". Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini in un post su Facebook punta il dito contro il giornalista Gad Lerner che, aderendo all' iniziativa ...

Cgil con la maglietta rossa per l'accoglienza : Vicenza La Cgil partecipa domani, sabato 7 luglio, in tutto il Veneto, alle iniziative promosse da Libera, Gruppo Abele, Arci e Anpi per una buona politica nel campo dell'accoglienza dei migranti, indossando ed invitando i lavoratori ad indossare una maglietta rossa. 'Indosseremo, come ci ha invitato a fare Don Luigi Ciotti, una maglietta rossa ...

Migranti - la maglietta rossa per fermare “l’emorragia di umanità” : l’iniziativa di Libera contro indifferenza e cinismo : “Una maglietta rossa per fermare l’emorragia di umanità”. L’associazione Libera lancia un appello alla solidarietà e umanità con l’invito a indossare sabato 7 luglio un indumento rosso. Il rosso è il colore che impone alla sosta, alla riflessione. Ma è anche e soprattutto il colore delle magliette e dei vestiti indossati dai piccoli Migranti annegati e che a volte il mare riporta a riva. “Di rosso era vestito ...

La solidarietà si tinge di rosso : una maglietta contro l'indifferenza e il cinismo dilagante : Perché mettersi nei panni degli altri " cominciando da quelli dei bambini, che sono patrimonio dell'umanità " è il primo passo per costruire un mondo più giusto, dove riconoscersi diversi come ...

'Sampaoli un trasandato : in panchina con tatuaggi e maglietta' : E' successo anche la notte della sconfitta dell' Argentina contro la Croazia quando Tim, in diretta sulla tv sudafricana Super Sport, ha attaccato Sampaoli. In particolare per il suo look: ' Non puoi ...

Prete scatenato al matrimonio : canta e balla con la maglietta di Mauro Icardi : E' ormai una stella sul web il Prete italiano che ha deciso di celebrare in maniera decisamente particolare il matrimonio di una coppia di ballabio, nel lecchese. Durante la messa don Bruno Maggioni ha invitato tutta la chiesa a...

Governo - dai cartelli di Faraone alla maglietta della Cirinnà passando per i vaffa di Romani. Le reazioni in Aula alle parole di conte : Monica Cirinnà indossa la maglia pro-famiglie arcobaleno. Davide Faraone espone cartelli a ripetizione e Paolo Romani manda a quel paese il premier Conte con ampi gesti delle mani. Queste le reazioni dei senatori di Pd e Forza Italia alle parole del neo primo ministro durante il discorso in Aula L'articolo Governo, dai cartelli di Faraone alla maglietta della Cirinnà passando per i vaffa di Romani. Le reazioni in Aula alle parole di Conte ...

In Senato con la maglietta "Famiglie Arcobaleno" : il benvenuto di Monica Cirinnà al ministro Fontana : Lei è la senatrice del Partito Democratico a cui si deve l'approvazione della legge sulle Unione Civili. Lui il neo-ministro della famiglia e della disabilità, travolto dalle polemiche dopo aver detto che le famiglie arcobaleno "non esistono". Nel giorno della fiducia al nuovo governo Conte Monica Cirinnà dà il benvenuto, a modo suo, al leghista Lorenzo Fontana, presentandosi in Senato con una maglietta ...

Cirinnà con la maglietta delle Famiglie Arcobaleno : 'Il mio benvenuto a Fontana' : Una T-shirt rosa con la scritta Famiglie Arcobaleno. Così ha fatto il suo ingresso la senatrice del Pd, Monica Cirinnà, promotrice della legge sulle unioni civili, in occasione del dibattito al Senato sulla fiducia al governo. Una risposta alle dichiarazioni rese nei giorni scorsi dal neo ministro della Famiglia, Lorenzo Fontana, secondo il quale «le Famiglie Arcobaleno non esistono». «Il mio "benvenuto" al ministro Fontana nell'aula del Senato ...

Palermo - la protesta del prof : lezione in ateneo con maglietta "Sono omosessuale" : Con la scritta "Io sono omosessuale" e sulle spalle un'altra frase "Siamo tutti omosessuali", il professore Andrea Cozzo contro la decisione dell'Università di...

Lo Zingarelli 2019 va… veloce con Valentino Rossi : un cofanetto speciale con la maglietta ufficiale VR46 firmata dal Dottore : Con Valentino Rossi lo Zingarelli 2019 va veloce. In uno speciale cofanetto il nuovo vocabolario con la maglietta ufficiale VR46 firmata dal campione Lo Zingarelli è il vocabolario per antonomasia: uno strumento giudicato indispensabile da chiunque abbia necessità di controllare un significato, scoprire un sinonimo, lavorare, insomma, con la lingua italiana. Valentino Rossi è il motociclista per eccellenza: è un’icona italiana conosciuta ovunque ...

Luigi Favoloso/ Crisi con Nina Moric - maglietta sessista e le rivelazioni di Cristina Roncalli (Domenica live) : Ci sono ancora dubbi e rumors sulla famosa frase che è costata l'espulsione dal Grande Fratello 2018 a Luigi Mario Favoloso, oggi sarà ospite a Domenica live(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 07:42:00 GMT)