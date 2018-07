“Triste per l’Uruguay ma che forza la Francia” | il punto di Maradona su Russia 2018

sportfair

(Di sabato 7 luglio 2018) Diego Armandoha analizzato la gara tra Uruguay e Francia, vinta dalla compagine di Deschamps meritatamente, pesante l’assenza di Cavani Diego Armandosi è detto “triste” per l’eliminazione dell’Uruguay, che ha perso 2-0 con la Francia nella sfida dei quarti di finale del Mondiale di, ma ha riconosciuto che la selezione francese è stata superiore durante la gara. Nel programma ‘De la Mano del Diez’ in onda da Telesur,si è lamentato per l’eliminazione dell’Uruguay ma ha osservato che alla squadra allenata da Oscar Tabarez è mancato troppo il suo attaccante e capocannoniere del torneo, Edinson Cavani, che ha saltato la partita dopo essersi infortunato nella sfida degli ottavi con il Portogallo. “Mi sento triste perché ci si sente impotenti ad avere un team di fronte che ha giocatori ...