Tribunale più sicuro con 500 telecamere | tornelli e badge

ilgiornale

: @PianetaMilan Ci mancava anche il tribunale!....non se ne esce più! Con il mercato bloccato si lotterà solo per la.… - Amesis1 : @PianetaMilan Ci mancava anche il tribunale!....non se ne esce più! Con il mercato bloccato si lotterà solo per la.… - al_mantellini : @AlessiaMorani @Albertode86 @ValterRimini @pdnetwork X il momento no. Mi risulta invece che il tribunale ha dato ra… - Ale_De_Chirico : Tribunale più sicuro con 500 telecamere E poi tornelli e badge -

(Di sabato 7 luglio 2018) "Il piano di messa in sicurezza del Palazzo di giustizia di Milano entra nel vivo", dice al Giornale il Procuratore generale Roberto Alfonso, illustrando le rilevanti novità che stanno per cambiare la vita del. E aggiunge: "L'obiettivo è di realizzare tutte le misure necessarie per evitare pericoli e fronteggiare le emergenze, ma senza derogare a un principio fondamentale: questo è un palazzo che è e deve restare aperto alla cittadinanza, un luogo che deve essere accessibile perché è nella sua natura esserlo. Non sarà mai un palazzo blindato, un-carcere".A oltre tre anni dalla tragedia che rivelò le pecche nel sistema di difesa, la scia di morte seminata dall'imprenditore Claudio Giardiello nelle aule e negli uffici, è partita la prima fase: cinquecentoche stanno per essere installate in tutti gli spazzi aperti del, convogliando in una grande ...