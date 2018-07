Tre youtuber sono morti cadendo da una cascata in Canada

ilgiornale

: Tre youtuber morti cadendo in una cascata in Canada: erano del gruppo High on life - rebeccalandi88 : Tre youtuber morti cadendo in una cascata in Canada: erano del gruppo High on life - lanuovasardegna : Canada: tre youtuber muoiono in una cascata -

(Di sabato 7 luglio 2018) I trestavano nuotando nella parte superiore delle cascate Shannon, nella regione British Columbia inquandostati risucchiati dalla corrente ecaduti giùRyker Gamble, Alexey Lyakh e Megan Scrape, questi i nomi dei professionisti di Youtube che il 3 luglio scorso hanno perso la vita inmentre stavano nuotando nella parte superiore delle cascate Shannon. Secondo la polizia locale di Squamish i tre si erano tuffati per fare una nuotata nella parte in alto della, purtroppo però non siaccorti che la corrente stava trasportandoli sempre più vicini alle cascate. Quando se neresi conto era troppo tardi. Tutti e trestati risucchiati ecaduti giù per le cascate di Shannon.Glifacevano parte del collettivo "High On Life", un gruppo di vlogger che realizzano documentari e video di viaggi in giro per il monod sfruttando poi le ...