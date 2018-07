Tre minori sorpresi a giocare alle new slot | chiusa per 15 giorni una sala

"In Italia olTre 400mila minori testimoni di violenza su madri" : Roma, 5 lug. -, AdnKronos, - Sono 427.000 i minori che, in soli cinque anni in Italia hanno vissuto la violenza tra le mura domestiche nei confronti delle mamme, nella quasi totalità dei casi compiute ...

Violenza assistita - in 5 anni 427mila minori hanno visto le madri maltrattate dal compagno. Una su Tre non denuncia : In Italia 427mila minori, in soli cinque anni, hanno vissuto la Violenza tra le mura domestiche nei confronti delle loro mamme, nella quasi totalità dei casi compiute per mano di un uomo. Bambini e bambine che assistono direttamente ai maltrattamenti o ne prendono coscienza notando i lividi, le ferite o i cambiamenti di umore nelle loro mamme. Oppure osservando porte, sedie o tavoli rotti in casa. Questi bambini, a volte, sono vittime a loro ...

Vicenza : multati Tre minori che chiedevano denaro fingendosi sordomuti : Vicenza, 29 giu. (AdnKronos) - Sanzionati stamane in centro storico a Vicenza tre minori rumeni che, fingendosi sordomuti, con insistenza e in modo molesto, chiedevano denaro ai passanti per l'apertura di un non meglio precisato centro nazionale per bambini poveri. A seguito delle numerose segnalazi

Istat - olTre 5 milioni di italiani in povertà assoluta : top dal 2005 | OlTre un milione sono minori : L'aumento della condizione di indigenza colpisce soprattutto il Mezzogiorno, dove Oltre uno su dieci vive in grandissimo disagio economico

Povertà - Istat : “Nel 2017 olTre 5 milioni di poveri assoluti - record dal 2005. Più di un milione sono minori” : L’Italia non ha mai avuto così tante persone che vivono in Povertà assoluta dal 2005, 13 anni fa. Lo raccontano i dati presentati dall’Istat: nel 2017 sono oltre 5 milioni coloro che sono in questa condizione e rappresentano circa un milione e 778mila famiglie. Il rischio di Povertà cresce all’aumentare dei figli minori: l’incidenza si attesta al 10,5% tra le famiglie con almeno un figlio e raggiunge il 20,9% tra quelle con tre o più ...

Giornata mondiale del Rifugiato - olTre 68 milioni di persone cosTrette alla fuga. “Nel 53% dei casi sono minori” : Un nuovo patto globale per i rifugiati non è più rinviabile. A renderlo cruciale sono gli oltre 68 milioni di persone costrette alla fuga a causa di guerre, violenze e persecuzioni. Nel 2017 questo numero ha raggiunto un nuovo record per il quinto anno consecutivo. I motivi sono da riscontrarsi soprattutto nella crisi nella Repubblica Democratica del Congo, nella guerra in Sud Sudan e nella fuga in Bangladesh di centinaia di migliaia di ...

Violentata a 11 anni dal baby branco : arrestati Tre minori figli di camorra : L'innocenza negata. Il candore violato. Stuprato. La più brutta scuola della strada ha sferrato colpi indelebili, rubando sonno e spensieratezza ad appena undici anni di età. Quei luoghi e quei ...

Fermati Tre minori per stupro 12enne : ANSA, - NAPOLI, 1 GIU - Tre minorenni sono stati Fermati dalla Polizia per lo stupro di una dodicenne avvenuto ad aprile a Castellammare di Stabia. I fermi, ordinati dalla procura presso il tribunale ...

Infanzia - Save the Children : Italia paese vietato ai minori - olTre la metà non legge un libro - quasi 1 su 3 non usa internet e più del 40% non fa sport : Un paese vietato ai minori, dove quasi 1 milione e trecentomila bambini e ragazzi[1] – il 12,5% del totale, più di 1 su 10 – vivono in povertà assoluta, oltre la metà non legge un libro, quasi 1 su 3 non usa internet e più del 40% non fa sport. Ma, soprattutto, un paese dove i minori non riescono a emanciparsi dalle condizioni di disagio delle loro famiglie e non hanno opportunità educative e spazi per svolgere attività sportive, artistiche e ...

Prostituzione minorile allo stadio di Bari - Tre nuovi arresti : Tre nuovi arresti: tre insospettabili, tre incensurati della provincia di Bari di 58, 51 e 46 anni: sono finiti uno in carcere e due ai domiciliari con l’accusa di aver adescato su Internet minorenni e di aver compiuto atti sessuali tra i vialoni dello stadio “San Nicola”, macabro teatro del sesso mercenario scoperchiato l’anno scorso anche da alc...

“Bimbi procacciati sui social” : Tre arresti per prostituzione minorile : Tre incensurati sono stati arrestati in quanto coinvolti in un giro di prostituzione minorile di bambini rom che avveniva nei pressi dello Stadio San Nicola, a Bari...