Tre femminicidi in 24 ore

Femminicidio a Seregno. Una Trentenne uccisa dal marito : Un nuovo Femminicidio. Spettatore anche un bimbo di 5 anni, figlio della vittima colpita a coltellata e lasciata morire sul

Trentino, niente lapide per vittima femminicidio: sindaco di Tenno si dimette

Femminicidi in Italia - olTre 25 donne uccise da inizio anno - : L'episodio del calciatore che ha sparato alla sua ex a Prato prima di togliersi la vita si aggiunge alle decine di casi registrati dall'inizio del 2018. Nel 90% dei casi l'autore è una persona ...

Femminicidio - si dimette sindaco di un paese in Trentino : impossibile ricordare la vittima : TRENTO - Voleva onorare degnamente la vittima di un Femminicidio avvenuto nel paese di cui è sindaco, ma dopo averne verificato l'impossibilità, Gianluca Frizzi, primo cittadino di Tenno, in Trentino, ...

