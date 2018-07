Tradurre Xiaomi Mi Band 3 in Italiano

chimerarevo

: Mi Fit Mod: come tradurre in italiano tutti gli smartwatch Xiaomi | Guida - DarioConti1984 : Mi Fit Mod: come tradurre in italiano tutti gli smartwatch Xiaomi | Guida - GizChinait : Mi Fit Mod: come tradurre in italiano tutti gli smartwatch Xiaomi | Guida AmazFit, Amazfit Arc, Amazfit Bip, Amaz… -

(Di sabato 7 luglio 2018) Avete da poco acquistato unaMi3 e solo una volta accesa vi siete accorti che l’unica lingua disponibile è il cinese? Non c’è nessun problema, infatti con la semplice guida di seguito spiegheremo comeMi3 in. Prima di iniziare dobbiamo però ringraziare GizChina.it che ha tradotto inl’interfaccia della Mi3. Requisiti Per poterinla Mi3 dovremo: Caricare il bracciale almeno fino al 70% per evitare problemi; Scaricare un file APK; Scaricare l’app Mi Fit Mod by xC.la Mi3 inQuesta procedura è disponibile solo per dispositivi Android. Se avete iPhone allora dovete seguire la procedura con un telefono Android e dopo accoppiare la Micon il vostro dispositivo. Per prima cosa accoppiate la Micon il vostro dispositivo tramite l’app Mi Fit. Il ...