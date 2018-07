Tour de France | vince Gaviria allo sprint | Froome cade e perde 51' '

Tour de France 2018 - tutte le tappe : percorso e altimetria : Sarà "caccia aperta" a Chris Froome. Il Tour de France 2018 si corre dal 7 al 29 luglio: confermato l'arrivo classico sugli Champs-Élysées per le corsa in giallo numero 105 della storia....

VIDEO Nairo Quintana fora al Tour de France : clamoroso colpo di scena! Perde 1’15” da Nibali : Nairo Quintana si è reso protagonista di una clamorosa foratura negli ultimi cinque chilometri della prima tappa del Tour de France 2018. Il colombiano, tra i grandi favoriti per la vittoria finale, ha pagato a caro prezzo un problema meccanico e non aveva nessun compagno in grado di aiutarlo. L’uomo della Movistar ha dovuto aspettare l’aiuto corsa e ha perso tantissimo tempo, tagliando il traguardo a 1’15” da Vincenzo ...

Tour de France 2018 - classifica e risultati dopo la tappa 1 : Vince in volata Gaviria, che regola Sagan e Kittel. Sorpresa tra i grandi: Froome cade e perde 50'', foratura per Quintana, attardato di 1'15''. Bene invece Nibali, che arriva con i migliori Tour de ...

Tour de France 2018 - la tappa di domani : Mouilleron-Saint-Germain-La Roche-sur-Yon. Orario d’inizio - percorso e come vederla in tv : domani (domenica 8 luglio) si svolgerà la seconda tappa del Tour de France 2018, da Mouilleron-Saint-Germain a La Roche-sur-Yon di 182,5 chilometri. Molto probabilmente sarà un’altra volata: una nuova sfida tra la Maglia Gialla Fernando Gaviria ed il campione iridato Peter Sagan, con Marcel Kittel ed Alexander Kristoff pronti ad inserirsi. La partenza è fissata alle ore 13.20, mentre l’arrivo dovrebbe essere previsto alle 17.30 ...

Tour de France - Gaviria prima maglia gialla : cade Froome : Il colombiano della Quick-Step Floors ha preceduto in volata il campione del Mondo Peter Sagan della Bora, il tedesco Marcel Kittel della Katusha e il norvegese Alexander Kristoff dell'UAE Team ...

Tour de France - Froome cade alla prima : Nibali guadagna 50''. Sprint e gialla per Gaviria : Aveva dato segnali di brillantezza vincendo lo Sprint intermedio, ha confermato tutto in quello che che contava di più: regolati il campione del mondo Peter Sagan e il tedesco Marcel Kittel. Roba ...

VIDEO Chris Froome vola a terra! Che caduta al Tour de France - perde 51” da Vincenzo Nibali : colpo di scena : La prima tappa del Tour de France 2018 ha regalato tantissime emozioni nel finale. Doveva essere una semplice frazione pianeggiante destinata alla volata e invece è successo di tutto con il clamoroso colpo di scena della caduta di Chris Froome negli ultimi cinque chilometri. Il britannico, grande favorito per il successo finale, è volato a terra ed è arrivato al traguardo con 51” secondi di ritardo da Vincenzo Nibali. Di seguito il VIDEO ...

Tour de France 2018 - la classifica generale dei favoriti. Vincenzo Nibali vola : 51” su Froome - 1’15” su Quintana. Lo Squalo sogna : Vincenzo Nibali ha iniziato il Tour de France 2018 con il botto. Lo Squalo ha sfruttato gli inattesi sviluppi della prima tappa, totalmente pianeggiante in Vandea: sembrava tutto destinato al volatone di gruppo compatto e invece gli ultimi cinque chilometri hanno stravolto la corsa. Chris Froome è infatti caduto mentre Nairo Quintana ha forato. Il risultato è eccezionale per il capitano della Bahrain Merida che ora ha 51” di vantaggio sul ...

Tour de France - prima tappa : Froome cade e perde 50 secondi. Vince Gaviria : Come già accaduto al Giro d’Italia, inizia in salita anche il Tour de France di Chris Froome. Dopo i fischi del pubblico e gli attacchi di Vincenzo Nibali nel corso della presentazione di venerdì, l’inglese del Team Sky è rimasto vittima di una caduta nel finale della prima tappa ed è arrivato al traguardo con 50 secondi di ritardo rispetto al resto del gruppo, insieme ad altri big come Adam Yates della Mitchelton-Scott e Richie Porte ...

Ciclismo - Tour de France : Gaviria prima maglia gialla : Il colombiano del team Quick Step Floors, 23 anni, al debutto al Tour, si è imposto in volata, davanti al campione del mondo Peter Sagan, Bora Hansgrohe, slovacco, secondo, e allo sprinter tedesco ...

Tour de France - prima tappa a Gaviria : Secondo e sconfitto il Campione del Mondo Peter Sagan, terzo Kittel. Arriva anche la maglia gialla al debutto per il colombiano, mica male. First Tour First stage ' First win. Bravo @FndoGaviria ! #...