Tour de France | Gaviria prima maglia gialla | cade Froome

VIDEO Chris Froome vola a terra! Che caduta al Tour de France - perde 51” da Vincenzo Nibali : colpo di scena : La prima tappa del Tour de France 2018 ha regalato tantissime emozioni nel finale. Doveva essere una semplice frazione pianeggiante destinata alla volata e invece è successo di tutto con il clamoroso colpo di scena della caduta di Chris Froome negli ultimi cinque chilometri. Il britannico, grande favorito per il successo finale, è volato a terra ed è arrivato al traguardo con 51” secondi di ritardo da Vincenzo Nibali. Di seguito il VIDEO ...

Tour de France 2018 - la classifica generale dei favoriti. Vincenzo Nibali vola : 51” su Froome - 1’15” su Quintana. Lo Squalo sogna : Vincenzo Nibali ha iniziato il Tour de France 2018 con il botto. Lo Squalo ha sfruttato gli inattesi sviluppi della prima tappa, totalmente pianeggiante in Vandea: sembrava tutto destinato al volatone di gruppo compatto e invece gli ultimi cinque chilometri hanno stravolto la corsa. Chris Froome è infatti caduto mentre Nairo Quintana ha forato. Il risultato è eccezionale per il capitano della Bahrain Merida che ora ha 51” di vantaggio sul ...

Dai Mondiali al Tour de France - Cristiano Ronaldo e Vincenzo Nibali modelli di benessere : ecco gli 8 alimenti migliori per gli atleti : L'alimentazione per gli atleti non è un qualcosa da seguire solo prima degli allenamenti o prima di un evento importante, ma qualcosa di cui essere consapevoli ad ogni pasto e ad ogni spuntino. Gli esperti consigliano sempre alimenti integrali e naturali e non un'alimentazione a base di prodotti trasformati. E Cristiano Ronaldo lo sa bene: la sua dieta gli consente di aver un fisico al top nonostante abbia già 33 anni, età in cui nel calcio ...

Tour de France 2018 : ordine d’arrivo e risultato prima tappa. Gavaria in maglia gialla - Nibali guadagna su Froome e Quintana! : Fernando Gaviria ha vinto la prima tappa del Tour de France 2018: l’uomo della Quick Step Fllors si è imposto nella volata in Vandea e ha così potuto indossare l’ambita maglia gialla prevalendo allo sprint nei confronti di Sagan e Kittel. Vincenzo Nibali vola: lo Squalo guadagna 51” su Chris Froome (caduto) e 1’12” su Quintana (foratura). Di seguito l’ordine arrivo della prima tappa del Tour de France ...

Tour de France 2018 - prima tappa : Froome cade - Quintana fora - Nibali vola in classifica! Gaviria in giallo : Un primo giorno di Tour de France 2018 davvero clamoroso. Doveva essere una giornata piuttosto tranquilla quella di questa prima tappa, con partenza da Noirmoutier-en-l’Îl e arrivo dopo 201 chilometri a Fontenay-le-Comte. Tutt’altro: alla Grande Boucle non c’è un attimo di pausa, ultimi 10 chilometri pieni di colpi di scena, con le cadute a farla da padrone: a terra, tra gli altri Richie Porte e Chris Froome, mentre per Nairo ...

Fernando Gaviria ha vinto la prima tappa del Tour de France 2018 - da Noirmoutier-en-l’Ile a Fontenay-le-Comte : Il ciclista colombiano Fernando Gaviria ha vinto in volata la prima tappa del Tour de France: 201 chilometri da Noirmoutier-en-l’Ile a Fontenay-le-Comte, in Vandea. Gaviria ha preceduto il campione del mondo Peter Sagan e il velocista tedesco Marcel Kittel. Una caduta a The post Fernando Gaviria ha vinto la prima tappa del Tour de France 2018, da Noirmoutier-en-l’Ile a Fontenay-le-Comte appeared first on Il Post.

