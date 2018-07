Tour de France 2018 | su Eurosport Player tutte le tappe fin dal km 0

Tour de France 2018 : scatta la 105° edizione - in diretta sulla Rai ed Eurosport. Ecco le 21 tappe : Vincenzo Nibali - Tour de France 2018 La destinazione è ormai nota a tutti: Parigi, sugli Champs-Élysées. La corsa e le emozioni, però, lunghe 3.351 km, sono ancora tutte da vivere. scatta il Tour de France 2018, 105° edizione di uno degli eventi sportivi più importanti, che gli appassionati di ciclismo potranno seguire in diretta tutti i giorni, dal 7 al 29 luglio. Tour de France 2018: diretta tv su Rai 3, RaiSport ed Eurosport La Rai, dopo il ...

Tour de France 2018 - spettacolo e sorprese già dalla prima tappa : ed è solo l'inizio : Il Tour è il Tour. prima tappa e primi botti, in tutti i sensi. Fragoroso e clamoroso quello di Froome a 4 Km dalla conclusione, è volato via in curva quando il gruppo era a tutta. E a tutta è andato ...

Tour de France – A Ledanois la prima maglia a pois - l’entusiasmo di Kevin : “non potrei chiedere di più a 4 chilometri da casa” : Kevin Ledanois ottiene la maglia a pois dopo la prima tappa del Tour de France 2018, il Francese commenta la sua fuga fortunata La prima tappa del Tour de France 2018 porta la firma di Fernando Gaviria. Il ciclista colombiano della Quick-Step Floors arriva in volata al traguardo della tappa con via a Noirmoutier-en-L’Ile e traguardo a Fontenay Le Comte. Nonostante la frazione non presenti particolari difficoltà, si delinea già una ...

Tour de France – Prima tappa sfortunata per Richie Porte - l’australiano esprime il suo rammarico : “non è l’ideale partire così” : Richie Porte, ciclista australiano del BMC Racing Team commenta la Prima tappa del suo Tour de France 2018 La Prima tappa del Tour de France porta la firma di Fernando Gaviria. Il ciclista colombiano della Quick-Step Floors arriva in volata al traguardo della tappa con via a Noirmoutier-en-L’Ile e traguardo a Fontenay Le Comte. Nonostante la frazione non presenti particolari difficoltà, si delinea già una classifica generale che sorprende ...

Tour de France 2018 : Fernando Gaviria - è lui il velocista più forte del mondo? Maglia gialla - Sagan e Kittel si inchinano : Subito grandi colpi di scena, sin dalla partenza. Ci si aspettava una giornata di relativa calma per la prima tappa del Tour de France 2018, partita da Noirmoutier-en-l’Île e giunta dopo 201 chilometri Fontenay-le-Comte, invece le cadute l’hanno fatta da padrone. Cadute ma non solo: nel momento decisivo, la volata che assegnava la vittoria e la prima Maglia gialla, il grande protagonista è stato Fernando Gaviria. Il colombiano ha ...

Tour de France - Gaviria da record : il talento colombiano sul tetto del mondo a 23 anni - “adesso voglio tenere questa maglia il più possibile” : Tour de France, Gaviria è il primo debuttante a indossare la maglia gialla nella prima tappa dopo Cancellara, il primo colombiano a vincere una tappa in volata e il secondo a indossare la maglia gialla 15 anni dopo Victor Hugo Peña Con il successo di oggi nella prima tappa della Grand Boucle, Fernando Gaviria è diventato il primo colombiano a vincere uno sprint di gruppo nella storia ultracentenaria del Tour de France e il secondo ...

Tour de France 2018 - Chris Froome : “Non mi sono fatto male - la caduta fa parte del gioco”. Come sta il britannico? : Chris Froome ha iniziato il Tour de France 2018 nel peggior modo possibile. Il britannico, vincitore delle ultime tre Grande Boucle, è caduto a terra nel finale della prima tappa e ha così perso 51” da Vincenzo Nibali e da altri uomini di classifica. Un pessimo avvio per il capitano del Team Sky che ha pagato a caro prezzo una distrazione e che è subito chiamato a rimontare nei confronti dello Squalo. Il fresco vincitore del Giro ...

Tour de France - Nibali ringrazia i compagni di squadra : “hanno fatto un lavoro prezioso” : Il corridore della Bahrain Merida ha analizzato la prima tappa del Tour de France, ringraziando i propri compagni per l’ottimo lavoro svolto Undicesimo posto e buone sensazioni per Vincenzo Nibali al termine della prima tappa del Tour de France, il ciclista della Bahrain-Merida è riuscito a tenersi lontano dai guai e a chiudere bene la frazione d’apertura della Grande Boucle. Una situazione verificatasi grazie al lavoro dei ...

Tour de France 2018 - domani tappa 2. Orari tv - percorso e favoriti : Ancora pianura, attenzione a vento e cadute. Occhi puntati sui vari Gaviria, Sagan e Kittel Tour de France 2018, classifica e risultati dopo la prima tappa Tour de France 2018, tutte le tappe e le ...

Tour de France 2018 : le pagelle della prima tappa. Straordinario Gaviria - Nibali attento - Quintana sfortunato - Froome ancora a terra : La prima tappa del Tour de France 2018 ha regalato spettacolo e diverse soprese, con la vittoria di Fernando Gaviria, che conquista la prima maglia gialla e i problemi nel finale per Chris Froome e Nairo Quintana, che perdono subito diversi secondi in classifica. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle della prima tappa. pagelle prima TAPPA Tour DE France Fernando Gaviria 10: vince al debutto con una volata ...

Tour de France 2018 - quanto ha guadagnato Vincenzo Nibali su Froome e Quintana? Un gruzzolo importante… : Il Tour de France 2018 si è aperto con due clamorose sorprese, due autentici colpi di scena che hanno stravolto la Grande Boucle in una prima tappa ricca di emozioni nonostante un percorso totalmente pianeggiante e che non nascondeva particolari insidie. La caduta di Chris Froome e la foratura di Nairo Quintana nel finale hanno letteralmente stravolto la classifica generale e la corsa verso la maglia gialla si è accesa ben prima del previsto: ...

Tour de France – Caduta Froome - spuntano nuove clamorose immagini : e se Chris fosse stato spinto di proposito? [VIDEO SHOCK] : Chris Froome a terra nella prima tappa del Tour de France: e se la Caduta del britannico del Team Sky sia stata… voluta? L’esordio di Chris Froome al Tour de France non è stato dei migliori. Il britannico, campione in carica e fresco vincitore del Giro d’Italia 2018, è stato protagonista di una rovinosa Caduta a circa 6 km del traguardo della prima tappa della Grande Boucle. Nulla di grave per il keniano bianco, preso di ...

L'attesa del Tour de France è un paese vuoto e un battito di mani : Fontenay-le-Comte. C’è il Tour, evviva il Tour. I corridori hanno appena lasciato Noirmountier-en-L’Île, sede della Grand départ, che è mattina e già la Vandea si ferma. Ci sono i ciclisti della Grande Boucle che passano, è estate, interi paesini si riversano ai lati delle strrade. Il Tour de France

Tour de France 2018 - che regalo per Vincenzo Nibali! Froome e Quintana - tra cadute e forature. Lo Squalo vola in classifica e ora… : Un vero e proprio regalo, un doppio omaggio inatteso, un bonus imprevisto e proprio per questo motivo ancora più gradito. Vincenzo Nibali si sfrega le mani al termine della prima tappa del Tour de France 2018: doveva essere una frazione priva di insidie, destinata al volatone finale e invece i colpi di scena non sono mancati in un finale al cardiopalma che rischia di essere decisivo per le sorti della classifica generale. La corsa verso la ...