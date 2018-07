Tour de France 2018 | ordine d’arrivo e risultato prima tappa Gavaria in maglia gialla

Tour de France 2018 - prima tappa : Froome cade - Quintana fora - Nibali vola in classifica! Gaviria in giallo : Un primo giorno di Tour de France 2018 davvero clamoroso. Doveva essere una giornata piuttosto tranquilla quella di questa prima tappa, con partenza da Noirmoutier-en-l’Îl e arrivo dopo 201 chilometri a Fontenay-le-Comte. Tutt’altro: alla Grande Boucle non c’è un attimo di pausa, ultimi 10 chilometri pieni di colpi di scena, con le cadute a farla da padrone: a terra, tra gli altri Richie Porte e Chris Froome, mentre per Nairo ...

Fernando Gaviria ha vinto la prima tappa del Tour de France 2018 - da Noirmoutier-en-l’Ile a Fontenay-le-Comte : Il ciclista colombiano Fernando Gaviria ha vinto in volata la prima tappa del Tour de France: 201 chilometri da Noirmoutier-en-l’Ile a Fontenay-le-Comte, in Vandea. Gaviria ha preceduto il campione del mondo Peter Sagan e il velocista tedesco Marcel Kittel. Una caduta a The post Fernando Gaviria ha vinto la prima tappa del Tour de France 2018, da Noirmoutier-en-l’Ile a Fontenay-le-Comte appeared first on Il Post.

Tour de France – Caduta rovinosa per Froome nella prima tappa - il britannico quasi sbatte con un palo [VIDEO] : A poco più di quattro chilometri dal traguardo, rovinosa Caduta per Chris Froome che perde secondi importanti in classifica Comincia malissimo il Tour de France di Chris Froome, il britannico del Team Sky battezza la prima tappa con una rovinosa Caduta che gli costa tempo e abrasioni. Spinto sull’erba, il recente vincitore del Giro d’Italia non riesce a rimanere in sella, facendo un capitombolo sull’erba. Fortunato ...

Classifica Tour de France 2018 - prima maglia Gialla a Gaviria. Nibali guadagna 50” su Froome - Quintana sprofonda! : La prima tappa del Tour de France 2018 si è risolta in volata come da pronostici della vigilia. La frazione d’apertura in Vandea non riservava particolari difficoltà altimetriche, il gruppo ha gestito agevolmente la fuga di tre corridori, poi le squadre dei velocisti si sono messe all’opera. A vincere è stato Fernando Gaviria che ha così indossato la prima maglia Gialla di questa edizione della Grande Boucle precedendo Peter ...

Tour de France – Volata pazzesca di Fernando Gaviria! ‘El Misil’ brucia Sagan : è sua la prima maglia gialla [CLASSIFICA] : Fernando Gaviria vince la prima tappa del Tour de France 2018: il ciclista colombiano si piazza davanti a Sagan e Kittel dopo una splendida Volata finale In un’estate di grande sport mondiale, con i grandi appuntamenti dei Mondiali di Russia 2018 e Wimbledon, il ciclismo non poteva certo restare a guardare. È iniziata ufficialmente oggi la prima tappa del Tour de France 2018, con partenza da Noirmoutier-en-L’Ile e arrivo a Fontenay ...

Tour de France 2018 - cosa mangia Vincenzo Nibali? La dieta per vincere la Grande Boucle : tra riso e pasta - carne e dolci : Vincenzo Nibali ha studiato tutto nei minimi dettagli per essere assoluto protagonista al Tour de France che scatta oggi dalla Vandea. Lo Squalo va a caccia di un clamoroso bis dopo il trionfo nel 2014 e si è preparato davvero a puntino per essere competitivo, pronto per sfidare Chris Froome e gli altri big nella corsa verso la maglia gialla. Per l’occasione il capitano della Bahrain Merida ha scelto di avvalersi della collaborazione di ...

Tour de France – Giù i pantaloni : lato b al vento! Ciclisti distratti da un divertente scherzo dei tifosi [FOTO] : divertente scherzo di alcuni tifosi al passaggio dei Ciclisti del Tour de France: a bordo strada un gruppo di ragazzi si tira giù i pantaloni! Nonostante sia solo la prima tappa del Tour de France 2018, i tifosi ci hanno messo davvero poco a diventare i veri protagonisti. Nella tappa inaugurale da Noirmoutier-en-L’Ile a Fontenay Le Comte, precisamente a 50.5 km dal traguardo, un gruppo di ragazzi ha deciso di salutare il passaggio dei ...

Tour de France – La prima caduta è di Lawson Craddock : il viso è ridotto ad una maschera di sangue [FOTO] : La prima caduta del Tour de France 2018 è di Lawson Craddock: il ciclista della EF Education First-Drapac p/b Cannondale finisce a terra nelle fasi iniziali della corsa e si procura una serie di ferite Subito una brutta caduta nella prima tappa del Tour de France 2018. Nella frazione inaugurale che va da Noirmoutier-en-L’Ile a Fontenay Le Comte, Lawson Craddock è finito a terra nelle fasi iniziali. Il ciclista della EF Education ...

Tour de France 2018 - il via con i fischi a Froome. Il rivale Nibali sul caso doping : “Motivi per cui è stato assolto non chiari” : I ciclisti sono già in sella, la prima tappa per velocisti, 201 chilometri da Noirmoutier-en-L’Ile a Fontenay Le Comte, è partita. Ma il Tour de France 2018 è già cominciato venerdì sera, con le parole di Vincenzo Nibali. Sul caso di Chris Froome sono stati usati “due pesi e due misure”, ha detto il messinese. “I motivi per cui è stato assolto non sono chiari a tutti, non abbiamo avuto accesso alle informazioni”, ha ...

Domenica 15 luglio : Finale Mondiali calcio - Wimbledon e Tour de France in contemporanea! Programma - orari e tv di una giornata memorabile! : Domenica 15 luglio davvero da leoni per tutti gli appassionati di sport: sarà una giornata intensissima e che regalerà grandissime emozioni, ci sarà davvero il meglio in un pomeriggio di fuoco che non lascerà un momento di tregua. Ce ne sarà davvero per tutti i gusti: la Finale dei Mondiali di calcio, la Finale di Wimbledon e il tappone sul pavé del Tour de France saranno gli eventi clou che non si potranno assolutamente perdere. Si incomincerà ...

Tour de France – Tragedia sfiorata nella 1ª tappa : bimbo salvo per miracolo [VIDEO] : Tragedia sfiorata nella prima tappa del Tour de France: incidente evitato miracolosamente E’ ufficialmente iniziata l’edizione 2018 del Tour de France. I ciclisti sono partiti da poco più di un’ora da Noirmoutier-en-L’Ile per arrivare a Fontenay Le Comte dopo aver pedalato per 201 km. Una tappa non troppo impegnativa oggi, prevalentemente pianeggiante, dove si prospetta un arrivo in volata: i velocisti daranno ...

Numeri dal Tour de France : 176 corridori pronti a correre per 3351 chilometri… sino a Parigi! : Il Tour de France al via, l’edizione numero 105 della corsa Francese, prima tappa da Noirmoutier a Fontenay-le-Comte in Vandea Il 105° Tour de France è iniziato con un totale di 176 corridori che hanno iniziato un viaggio che si concluderà a Parigi il 29 luglio. Una prima tappa pianeggiante di 201 chilometri da Noirmoutier a Fontenay-le-Comte in Vandea darà a uno dei velocisti l’opportunità di reclamare la maglia gialla ...