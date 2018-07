Torna Blue Bloods 8 su Rai2 | Erin è di nuovo nei guai? Anticipazioni 7 e 8 luglio

Azimut - Ubi Banca e Prysmian Le blue chips Tornano prede La volatilità scatena gli appetiti : La lunga fase di incertezza politica in Italia sembra non aver prodotto grossi danni a livello di indici di mercato, col Ftse Mib in calo di circa il 3% dal 4 marzo a oggi. Ma a livello di singoli titoli le cose appaiono molto diverse: gruppi finanziari come Azimut, Unicredit e Intesa Sanpaolo (ma anche MedioBanca, Ubi Banca e Generali) hanno perso tra il 10% e il 16% bruciando decine di miliardi di capitalizzazione, trovandosi così ...

Torna Blue Bloods 7 su Rai2 con nuovi episodi per i Reagan - anticipazioni 26 maggio e programmazione : L'atteso ritorno di Blue Bloods 7 su Rai2 arriva a quasi un anno di distanza dalla messa in onda italiana. L'ultimo appuntamento con il procedural è avvenuto la scorsa estate, lasciando i fan orfani delle vicende poliziesche della famiglia di Frank Reagan. L'orario non cambia: la seconda serata di Rai2 offrirà al pubblico una prima visione con il police procedural, ma l'appuntamento settimanale raddoppia. Si riparte quindi dall'episodio 7x17 ...