torna a Trapani Stragusto | il Festival del cibo da strada e dei mercati

Trapani Calcio - tornano le ombre : Bonometti non è interessato : Gli entusiasmi generati tra i tifosi del Trapani, dopo l'indiscrezione relativa ad una cordata [VIDEO] capeggiata dall'imprenditore lombardo Marco Bonometti, si sono raffreddati quasi subito. Le parole di Rinaldo Sagramola, in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, lasciano spazio a pochi dubbi: in questo momento nessuno si è fatto avanti per rilevare la societa' granata dalle mani della famiglia Morace. Lo stesso Sagramola sta ...

Aeroporto di Trapani - tornano i voli di Ryaniar per Cagliari - Bologna - Pisa : Buone notizie per l'Aeroporto di Trapani Birgi. Ryanair ha infatti precaricato sul suo sito i voli invernali ed è possibile già da ora prenotare i voli da Trapani per Cagliari, Bologna, Pisa. Birgi, ...

torna la 'Trapani Welcome Card' - sconti e servizi per visitare la città : ... i bus cittadini, il noleggio bici, i tour in bus o in barca, le mini crociere alle isole Egadi, ma anche per le visite ai musei e gli spettacoli teatrali, oltre all'opportunit di poter usufruire del ...

Trapani : evadono dagli arresti domiciliari - in due tornano in carcere : Palermo, 4 mag. (AdnKronos) - In due evadono dagli arresti domiciliari ma vengono scoperti e finiscono nuovamente in cella. E' accaduto a Castelvetrano (Trapani) dove i militari dell’Aliquota Radiomobile, guidata dal luogotenente Gaspare Maurizio, hanno tratto in arresto Amed Khaldi, castelvetranese