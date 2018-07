Torino | Sirigu rinnova sino al 2022

Calciomercato Torino - Sirigu rinnova fino al 2022 : Torino - Salvatore Sirigu continuerà ad indossare la maglia del Torino : il portiere sardo, ex di Palermo e PSG , ha rinnovato fino al 2022 il poprio contratto con il club granata, dopo esservi ...

Ufficiale Torino : Sirigu rinnova fino al 2022 : In una nota, il club granata annuncia il rinnovo del portiere Salvatore Sirigu. L’ex di Palermo e Paris Saint Germain rimarrà fino al 30 giugno del 2022. Buona notizia per i tifosi granata: il portiere Salvatore Sirigu ha rinnovato il suo contratto con la società del presidente Urbano Cairo fino al 30 giugno 20122 e sarà uno dei pilastri del Torino del presente e del prossimo futuro. Lo ha fatto sapere la stessa società tramite il ...

Torino-Lazio 0-1 : decide Milinkovic-Savic - non basta un super Sirigu : TORINO - Da una parte, chi ha in mano l'Europa che brilla, da non farsi scivolare sul più bello. Dall'altra, chi spera di riacciuffare l'Europa minore, magari con uno scatto di reni in questo finale ...