Torino | ore decisive per Verissimo

Maltempo Torino - temporale allaga sottopasso : uomo muore annegato : È morto questa notte nel sottopassaggio della ferrovia Canavesana, tra Feletto e Rivarolo, Guido Zabena, operaio di 51 anni residente a Favria, in provincia di Torino. L’uomo, che stava rientrando a casa dopo il lavoro, è rimasto bloccato con la propria Fiat Punto nel sottopasso mentre nella zona si stava abbattendo un violento temporale. Il sottopassaggio si è rapidamente allagato senza dare la possibilità all’uomo di uscire dal veicolo, ...

Il difensore Izzo a un passo dal Torino : raggiunta l'intesa : Genova - Armando Izzo, difensore del Genoa, è a un passo dal Torino che ha superato nelle ultime ore la concorrenza del Sassuolo. Operazione da circa 10 milioni : Genoa e Torino hanno raggiunto l'...

BIMBA DI 15 MESI MUORE PER UN CEROTTO ANTIDOLORIFICO/ Spunta un precedente a Torino del 2012 : BIMBA di 15 MESI MUORE per un CEROTTO ANTIDOLORIFICO, contatto letale con il Fentanyl, la madre: “L’ho uccisa”. Una tragica fine quella di una bambina inglese di St Austelle(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 21:52:00 GMT)

L'appello di Sami Spath STorino - l'imprenditore colombiano a rischio estradizione : 'Proteggetemi' : Ora in una località protetta, su di lui pende un mandato di cattura internazionale perché protagonista - secondo i giudici in qualità di corriere - di uno scandalo di corruzione senza precedenti nel ...

Torino - arrestato l'aggressore del project manager dell'ex Moi : Aveva aggredito il project manager del Progetto Moi colpendolo con un pugno in faccia. Irascibile e violento, era uno dei leader della protesta per rallentare il ricollocamento degli stranieri che ...

Torino - contro i licenziamenti sciopero di otto ore dei dipendenti Italiaonline : I lavoratori del gruppo Italiaonline scioperano oggi otto ore per dire no ai licenziamenti e ai trasferimenti. In concomitanza dell'incontro al ministero del Lavoro si sono tenuti presidi a Roma e a ...

Torino-Fiorentina - scatta l’asta per Meitè : i granata hanno un asso nella manica : Torino e Fiorentina si contendono un centrocampista in uscita dal Monaco, si tratta di Meitè, classe ’94 che l’anno scorso ha giocato col Bordeaux Torino e Fiorentina sono interessate al centrocampista Soualiho Meitè. Si tratta di un classe ’94 in forza al Monaco, che nella passata stagione ha giocato in prestito al Bordeaux. Come detto, i due club italiani sarebbero intenzionati ad accaparrarsi Meitè, ma il Torino ha ...