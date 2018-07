Torino | in 200 al flash mob con le magliette rosse per il dramma dei migranti LE FOTO

Olimpiadi 2026 - Torino presenta il suo dossier low cost : recupero impianti 2006 - rigenerazione urbana e link con le Valli : Ha 177 pagine il dossier di candidatura alle Olimpiadi invernali che Torino e le sue Valli hanno inviato ieri al Coni. È un documento molto articolato quello realizzato dall’architetto Alberto Sasso su incarico dell’Unione montana e modificato seguendo gli indirizzi dei consiglieri comunali M5s di Torino dopo il duro confronto con la sindaca Chiara Appendino della scorsa settimana. Si parte dall’eredità di dodici anni fa, quella dei Giochi ...

Basket - Serie A - mercato 2018-19 : la Fiat Torino riporta in Italia Carlos Delfino - oro olimpico nel 2004 : Colpo di rilievo per la Fiat Auxilium Torino, che si assicura le prestazioni di Carlos Delfino (guardia, 198 cm per 104 kg). A quasi 36 anni, l’argentino torna dunque in Italia, dove aveva giocato per l’ultima volta 14 anni fa con la Fortitudo Bologna allora targata Skipper (ultima squadra Italiana, fra l’altro, ad andare in finale di Eurolega). Nato a Santa Fe il 29 agosto 1982, Delfino, che ha la doppia nazionalità ...

Torino - BOMBA AL LINGOTTO NEUTRALIZZATA/ Alle 13.23 il disinnesco ordigno : 2000 sfollati rientrano in casa : disinnesco BOMBA a TORINO, concluse le operazioni sull'ordigno: evacuate 2000 persone, bus e tram deviati. Disagi nel capoluogo piemontese per le operazioni degli artificieri(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 15:12:00 GMT)

Torino - operazioni per disinnescare l’ordigno bellico da 227 chili ritrovato al Lingotto : evacuate 2000 persone – FOTO : Sono in corso le operazioni di disinnesco dell’ordigno bellico riaffiorato nei giorni scorsi a Torino. Gli artificieri del 32/o Reggimento genio guastatori dell’Esercito hanno rimosso la spoletta di coda, mentre quella “di naso”, ovvero quella davanti, non si è staccata. Ora, con lo Swordfish, una fresa a freddo che spara acqua e sabbia, procederanno al taglio. La bomba pesa 227 chili, di cui 130 di esplosivo, ed è stata ...

Torino - concorso operatore socio-sanitario : 7200 per 20 posti/ Selezione attesissima : mancava da 10 anni : Torino, concorso operatore socio-sanitario: 7200 per 20 posti. Selezione attesissima: mancava da 10 anni. Le ultime notizie: il primo "taglio" con la pre-Selezione, poi le prove scritte(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 15:53:00 GMT)