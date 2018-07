Torino | Cairo annuncia i colpi in arrivo! E su Cristiano Ronaldo…

Cairo è contento : 'Torino - ora altri due colpi' : TORINO - Tempo fa c'era andato anche Belotti, da Jovanotti, e non perché facesse rima. Era quando il Gallo pareva ancora pericolosamente in bilico tra le proprie ambizioni europee e un Milan ancora ...

Calciomercato Torino - Cairo piazza il colpo : il ritorno è di quello da stropicciarsi gli occhi : Calciomercato Torino – La calma prima della tempesta, il Torino sta per piazzare un colpo veramente importante per il tecnico Walter Mazzarri, un ritorno da stropicciarsi gli occhi. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ l’avventura di Bruno Peres con la maglia della Roma sta per terminare, trasferimento imminente al Torino, la trattativa è in stato avanzato, il brasiliano dunque pronto a tornare in granata. Ecco i ...

Il Torino vara la “rivoluzione granata” : Cairo - Mazzarri e Petrachi optano per il cambiamento : Il Torino del presidente Urbano Cairo si appresta ad accender il calciomercato, sarà una sessione estiva ricca di colpi di scena Il Torino va in cerca di riscatto. Il club del patron Urbano Cairo, promette anno dopo anno passi avanti e parla chiaramente di ambizioni europee, sino ad ora però alle parole non sono seguiti i fatti. I tifosi granata stanno un po’ perdendo la pazienza, scagliandosi spesso contro il presidente Cairo e la ...

Torino - Superga invasa dai giovani del vivaio. E Cairo : "Siate veri uomini" : Anche questo ci aiuta a crescere, a fermarsi a pensare che la cosa più importante del mondo è innamorarsi". Gasport

Calciomercato Torino - blitz per il centrocampo : l’ultima idea di Cairo : Calciomercato Torino – Dopo qualche giorno di riflessione il Torino è pronto a muoversi sul mercato e regalare i giusti rinforzi al tecnico Walter Mazzarri. Nelle ultime ore doppia mossa in entrata per difesa e per un trequartista, adesso blitz anche per il centrocampo. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ la società granata che ha messo gli occhi su Aymen Barkok, centrocampista classe 1998 dell’Eintracht Francoforte. ...

Calciomercato Torino - la doppia mossa in entrata del presidente Cairo : Calciomercato Torino – L’ultima stagione in casa Torino è stata altalenante, adesso il presidente Cairo è al lavoro per provare a migliorare l’ultimo risultato, l’intenzione è quella di rinforzare la rosa e non commettere gli errori delle scorse stagioni. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ il primo nome sul taccuino porta a Matias Vargas, trequartista classe 1997, 21 anni e punto di forza del ...

Calciomercato Torino - i progetti di Cairo : “ecco le nostre mosse per rafforzare la squadra” : Torino, il presidente Urbano Cairo ha parlato delle prossime mosse di Calciomercato in vista della calda estate che attende il club granata “Credo sia importante per noi ora fare il punto sulla rosa che abbiamo e poi fare gli interventi giusti per costruire una squadra che parta con il piede giusto l’anno prossimo”. Sono le parole del presidente del Torino, Urbano Cairo sulla strategia del prossimo mercato. “Forse ci ...

Calciomercato Torino - Cairo : “ho speso 45 milioni” - poi svela le strategie : Calciomercato Torino – Il Torino è in campo per la gara di campionato contro la Spal, al Salone del Libro di Torino Cairo ha fato indicazioni sul futuro del club: “avremmo voluto puntare all’Europa, anche perché la scorsa estate abbiamo fatto investimenti importanti – ha detto il presidente del club – ho speso circa 45 milioni di euro, che per noi è una cifra davvero considerevole. Terminato il campionato ...

