Torino | Barreca al Monaco | Meitè per Mazzarri

Calciomercato Torino - torna di moda lo scambio Barreca-Meité con il Monaco : gli aggiornamenti : Ripresa la trattativa tra Monaco e Torino per lo scambio che dovrebbe portare Barreca nel Principato e Meitè in granata E’ ripartita la trattativa tra il Torino e il Monaco che prevede lo scambio Barreca-Meité, giocatori che piacciono e non poco a monegaschi e granata. Dopo il raffreddamento dei giorni scorsi, le parti sono tornate a parlarsi, riavviando un discorso che adesso può davvero portare alla fumata bianca. Il giocatore del ...

Torino-Bruno Peres al tramonto. Barreca a un passo dal Monaco : Quasi al tramonto. Terribilmente più lontani. Perché l'attrazione da sola non basta, e allora pazienza: del vecchio amore resteranno solo i ricordi. Le lancette del barometro in casa Bruno Peres hanno ...

Barreca chiede la cessione al Torino : corsa a tre per il terzino : Barreca ha chiesto la cessione al Torino, due club sulle tracce del terzino sinistro granata: tutti gli aggiornamenti di calciomercato Il calciomercato entra nel vivo in casa Torino. Nelle scorse ore vi abbiamo già parlato della possibile ipotesi di scambio con il Monaco che coinvolge Barreca e Meitè. Ebbene, il terzino granata avrebbe chiesto la cessione al club del presidente Cairo, vistosi chiuso sulla corsia da Molinaro ed Ansaldi. La ...

Torino - via Barreca ma in prestito per giocare di più : Il futuro di Antonio Barreca è lontano da Torino . Il terzino, infatti, chiederà alla società di essere ceduto per trovare più spazio visto che quest'anno ha giocato poco o niente. Anche e soprattutto ...