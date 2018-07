The New Pope di Paolo Sorrentino | ci sarà John Malkovich

John Malkovich si unisce al cast di The New Pope. A Novembre al via le riprese : Il due volte candidato all’Oscar® John Malkovich si unisce al cast di THE NEW POPE, la serie creata e diretta dal Premio Oscar® PAOLO SORRENTINO. John Malkovich e il due volte candidato all’Oscar® JUDE LAW saranno i protagonisti di THE NEW POPE, le cui riprese partiranno a Novembre in Italia. La sceneggiatura di THE NEW POPE</s...

Wolfenstein 2 The New Colossus : un video mostra un confronto tra le versioni Nintendo Switch e PC : Pochi giorni fa i possessori di Nintendo Switch hanno finalmente messo le mani sull'apprezzato Wolfenstein 2 The New Colossus. Lo sparatutto pieno d'azione e con una coinvolgente storia disponibile su PS4, Xbox One e PC, è approdato anche sull'ibrida della grande N.Ma come se la cava la versione Switch del gioco se confrontata con quella PC? A questa domanda prova a dare una risposta il video confronto di SECTOR.sk riportato da GoNintendo. Il ...

The New Pope - John Malkovich entra cast della nuova serie di Paolo Sorrentino : John Malkovich entra nel cast di The New Pope, prossimo lavoro di Paolo Sorrentino nonché sequel spirituale (è il caso di dirlo) di The Young Pope, acclamato esordio seriale del regista napoletano. Ancora non è chiaro il ruolo che la star hollywoodiana andrà a ricoprire in una serie che – come dichiarato dallo stesso autore di Loro 1 e Loro 2 – riprenderà la propria indagine nel “mondo del papato moderno” senza limitarsi ...

The New Pope - nel cast arriva John Malkovich : E dopo il grande impatto ottenuto da The Young Pope, il regista Paolo Sorrentino torna a lavoro per The New Pope , serie italiana prodotta da Sky ed HBO, di grande successo sia in America che nel ...

John Malkovich si unisce al cast di The New Pope. A Novembre al via le riprese : Il due volte candidato all’Oscar® John Malkovich si unisce al cast di THE NEW POPE, la serie creata e diretta dal Premio Oscar® PAOLO SORRENTINO. John Malkovich e il due volte candidato all’Oscar® JUDE LAW saranno i protagonisti di THE NEW POPE, le cui riprese partiranno a Novembre in Italia. La sceneggiatura di THE NEW POPE</s...

The New Pope/ John Malkovich è il nuovo Papa nel capitolo successivo di The young Pope di Paolo Sorrentino : A Novembre Sorrentino torna in Italia pe The New Pope. La serie, che segue The young Pope, avrà un nuovo volto vicino a quello di Jude Law: John Malkovich(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 23:53:00 GMT)

Jude Law torna in The New Pope con John Malkovich - quale ruolo per l’interprete di Lenny Belardo? : Buone notizie per gli appassionati della serie di Paolo Sorrentino: Jude Law torna in The New Pope, nel cast dell'imminente follow-up di The Young Pope. La nuova serie di Sky e HBO che fa seguito al successo internazionale ideato e diretto dal regista italiano premio Oscar per La Grande Bellezza potrà avvalersi ancora una volta dell'interprete di Lenny Belardo: Jude Law ha vestito i panni di Papa Pio XIII nell'acclamata serie che ha debuttato ...

The New Pope - con Jude Law ci sarà anche John Malkovich : The New Pope, il sequel di The Young Pope, inizia a prendere forma, ed assume non solo le sembianze di Jude Law, ma anche quelle di John Malkovich. L'attore, nominato due volte agli Oscar e già protagonista di film come "Le stagioni del cuore", "Il tè nel deserto" ed "Il gioco di Ripley" sarà infatti co-protagonista della seconda stagione della serie tv ideata e diretta da Paolo Sorrentino per Sky Atlantic.A comunicarlo Sky, che però si ...

The Twilight Saga : New Moon : trama - cast e curiosità del secondo capitolo : Per tutti gli irriducibili fan della coppia Kristen Stewart e Robert Pattinson (che sarebbe pronto ad uno spin – off di Twilight) la data da segnare è lunedì 2 luglio: alle 21.25 su Italia 1 va infatti in onda New Moon, la seconda tappa dell’amore tra Bella e Edward. I due diciassettenni sono però chiamati a fronteggiare un nuovo elemento del loro complicato ecosistema: la licantropia di Jacob e il suo iteresse per Bella. The ...

Serie TV Netflix luglio 2018/ Da Riverdale a El Chapo e Orange is The New black - tutte le nuove uscite : Serie TV Netflix luglio 2018, tutte le nuove uscite della famosa piattaforma in streaming: da Riverdale a El Chapo e Orange is the new black, trame e date delle varie stagioni.(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 18:58:00 GMT)

«The New Pope» di Paolo Sorrentino : John Malkovich insieme a Jude Law : Inizieranno a novembre le riprese di The New Pope, secondo atto di The Young Pope, prima miniserie firmata da Paolo Sorrentino, prima co-produzione internazionale di Sky Italia con il colosso statunitense HBO. Un progetto rimandato di un anno per via degli impegni crescenti del regista napoletano e che, come ufficializzato dal network, vedrà scendere in campo un interprete d’eccezione: John Malkovich, due volte candidato all’Oscar, ...

The New Pope - John Malkovich entra nel cast e si unisce a Jude Law : Il due volte candidato all’Oscar John Malkovich si unisce al cast di The New Pope, la serie creata e diretta dal premio Oscar Paolo Sorrentino. L’attore statunitensi arriva così a collaborare con Jude Law, attualmente il protagonista del telefilm di Sorrentino (e a sua volta candidato due volte al premio Oscar per un triondo di nomination dell’Academy in questa stessa serie). Le riprese si apriranno a novembre del 2018, i set saranno ...

The New Pope - con Jude Law ci sarà anche John Malkovich : The New Pope, il sequel di The Young Pope, inizia a prendere forma, ed assume non solo le sembianze di Jude Law, ma anche quelle di John Malkovich. L'attore, nominato due volte agli Oscar e già protagonista di film come "Le stagioni del cuore", "Il tè nel deserto" ed "Il gioco di Ripley" sarà infatti co-protagonista della seconda stagione della serie tv ideata e diretta da Paolo Sorrentino per Sky Atlantic.A comunicarlo Sky, che però si ...

Malkovich in The New Pope di Sorrentino : ANSA, - ROMA, 2 LUG - John Malkovich, due volte candidato all'Oscar©, si unisce al cast di The New Pope, la serie creata e diretta dal premio Oscar© Paolo Sorrentino. Malkovich e Jude Law, due volte ...