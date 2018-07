: Thailandia,scavati 100 camini sul monte - TelevideoRai101 : Thailandia,scavati 100 camini sul monte - AntoniettaCarm3 : RT @Agenzia_Ansa: #Thailandia, si prova a entrare dall'alto per salvare i ragazzi nella grotta. Fori scavati nella roccia, ma le operazioni… - Stefy9215 : RT @Agenzia_Ansa: #Thailandia, si prova a entrare dall'alto per salvare i ragazzi nella grotta. Fori scavati nella roccia, ma le operazioni… -

Incontinua senza sosta la ricerca di una strada alternativa all' evacuazione subacquea dei 12 ragazzi bloccati da 13 giorni nella grotta di Tham Luang. I soccorritori hanno scavato "più di 100" sul versante della montagna ma ancora non sono riusciti a individuare la posizione dei ragazzi. Intanto si è riusciti a creare una linea per pompare aria fresca nella grotta,dove scarseggia l'ossigeno.(Di sabato 7 luglio 2018)